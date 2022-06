Podclass Contest 2022/23: Ausschreibung im September Stand: 24.06.2022 08:04 Uhr Zum Schuljahr 2022/2023 lobt der NDR erstmals einen Podcast-Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler der achten und neunten Klassen aus.

Welche Story wollen wir erzählen? Wie erzeugen wir starke Bilder in den Köpfen unserer Hörer*innen? Und wer soll uns überhaupt zuhören? Der Podcast ist ein unheimlich freies Format - hier ist vieles erlaubt, was im Radio nur selten läuft. Doch ohne Strategie und ein gut durchdachtes Konzept wird auch die beste Idee im Netz verdursten. Schülerinnen und Schüler im NDR Sendegebiet können jetzt zeigen, was sie drauf haben und in die Welt des Podcasting eintauchen.

Wer kann teilnehmen?

Ob Realschule, Gymnasium oder Förderschule - die Schulform spielt beim Podclass Contest keine Rolle. Wichtig ist, dass die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler im Sendegebiet des NDR (Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg Vorpommern, und Hamburg) zur Schule gehen und in der achten oder neunten Klasse sind. Es können lediglich Teams, nicht Einzelpersonen antreten. Melden Sie als Lehrende einen Kurs, eine AG oder Ihrer ganze Schulklasse an.

Wie läuft der Podclass Contest ab?

Am 7. September 2022 wird die Ausschreibung des Wettbewerbs auf dieser Seite veröffentlicht. Unter allen Anmeldungen werden pro Bundesland zehn Teams ausgelost, die am Podclass Contest teilnehmen.

Für die 40 teilnehmenden Teams geht es nach den Herbstferien richtig los. Sie bekommen von uns ein Podcast-Playbook zur Verfügung gestellt, um sich mit dem Thema Podcast im Unterricht auseinanderzusetzen. Ende November laden wir die Teilnehmer zu digitalen Impulsvorträgen ein, bei denen sie von NDR Podcast-Spezialisten Insights, Tipps und Tricks bekommen. Danach geht's an die Arbeit!

Schülerinnen und Schüler entwickeln ihren eigenen Podcast

Bis Mitte Januar 2023 entwerfen die Teilnehmer ein einseitiges Konzept für ihren Podcast. Dabei soll es sich um ein Talk-Format handeln - das Motto lautet "Meine Community". Was bedeutet das Wort für die Schüler*innen? Welche Communitys haben Sie? Was heißt es, nicht dazuzugehören? Oder was bedeuten digitale Communitys für sie?

Eine NDR Jury entscheidet sich bis zur Vergabe der Halbjahreszeugnisse für die drei besten Konzepte pro Bundesland. Diese Teams qualifizieren sich für das Finale des Contest.

Das Finale

Die Finalisten haben fünf Wochen Zeit, um ein Podcast-Skript zu erstellen, das das gesamte gesprochene Wort der ersten Podcast-Episode enthält. Unterstützung gibt es von den NDR Podcast-Paten. Pro Bundesland entscheidet sich die NDR Jury im März 2023 für die beste Ausarbeitung. Die vier Sieger-Teams erwartet ein ganz besonderer Gewinn.

Das gibt es zu gewinnen

Ende März lädt der NDR die Sieger-Teams nach Hamburg-Rotherbaum ein. Dort bekommen sie die einzigartige Möglichkeit, die erste Episode ihres Podcasts in professionellen Aufnahmestudios zu produzieren. Die Podcast-Paten werden vor Ort sein, um anzuleiten und bei der Aufnahme zu helfen. Ein NDR Podcast-Produzent zeigt, wie aus dem aufgenommenen Rohmaterial die fertige Podcast-Folge entsteht.

Um den Podcast später erfolgreich weiterführen zu können, geben wir den Siegern einen kleinen Startvorteil: Die erste Folge wird über den NDR veröffentlicht!

