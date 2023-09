Jetzt anmelden: ARD Jugendmedientag zu Künstlicher Intelligenz Stand: 18.09.2023 06:00 Uhr Der ARD Jugendmedientag findet am 15. November zum fünften Mal statt. Der NDR ist wie jedes Jahr dabei und fördert gemeinsam mit allen ARD Landesrundfunkanstalten praxisorientiert die Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern ab der achten Klasse.

Wie wäre es mit einem Fake News Contest für ihre Schüler*innen im NDR? Oder ist Insta allgegenwärtig und Sie wollen den Jugendlichen nahebringen, wie eigentlich Journalismus auf der Plattform funktionieren kann? Dann sollten Sie in unser Programm für den ARD Jugendmedientag reinschauen und sich bewerben.

In Schulen oder im NDR

In Workshops und Vorträgen soll es in diesem Jahr insbesondere um das Thema "Künstliche Intelligenz" gehen. Aber auch für viele weitere Themen der Medienwelt ist Platz - ob an den Standorten in Hamburg sowie in den Landesfunkhäusern in Kiel, Hannover und Schwerin, in den NDR Studios im Norden, vor Ort in den Schulen oder digital. Mit praktischen Hinweisen für die Mediennutzung, Hintergrundinformationen und natürlich viel Ausprobieren sollen die Schülerinnen und Schüler zum Mitmachen, Mitdenken und Nachfragen animiert werden.

Interaktive Livestreams

Zudem sind sieben interaktiven Live-Diskussionen im Studio KI offen für beliebig viele Teilnehmende. Die Moderations-Teams schauen gemeinsam mit den Jugendlichen und Expertinnen und Experten aus verschiedenen Perspektiven auf Einsatzmöglichkeiten Künstlicher Intelligenz in den Medien:



Was geht? Das kann KI und das kann sie (noch) nicht

So sieht’s aus! KI und Bilder

Playlist – KI, Musik und Stimme

Lass mal schreiben! Wie funktionieren ChatGPT und Co?

Mach Mal! KI und Schule

Was gibt’s Neues? KI und Journalismus der Zukunft

Dürfen die das? KI und Politik

Und wer sich für Auslandsjournalismus interessiert, kommt im Livestream des Weltspiegel-Teams auf seine Kosten. Sie nehmen die Jugendlichen mit hinter die Kulissen: Wie wird aus Reportagen aus aller Welt eine spannende Sendung?