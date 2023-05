Jetzt: Video-Livestreams für Schüler zum Tag der Pressefreiheit Stand: 03.05.2023 10:28 Uhr Zum heutigen Internationalen Tag der Pressefreiheit bringt der NDR Journalist*innen und Schüler*innen in den Dialog. In zahlreichen Workshops geht es um unterschiedlichste Facetten des Themas - und vieles davon ist jetzt hier im Livestream zu sehen.

Gemeinsam mit der Medien-übergreifenden Initiative "Journalismus macht Schule" (JMS) veranstaltet das NDR Medienkompetenzangebot einfach.Medien Livestreams zu zahlreichen Themen rund um Journalismus und Social Media. Sie kommen aus Hamburg - dort findet der Medien-übergreifende Thementag "Clever recherchieren: Wir lassen uns nicht manipulieren!" statt. Mehr als 200 Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 10 bis 13 sind vor Ort im Centralkomitee am Hamburger Hauptbahnhof - alle anderen können sich heute bis 17.30 Uhr via Livestream reinschalten.

Von Recherche in Krisengebieten bis hin zu Einfluss von Social Media

Die Lehrerin und frühere Journalistin Kerstin Schröter vom Verein JMS begrüßte heute Morgen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Centralkomitee. Zum Auftakt ging es auch darum, dass Deutschland gerade im weltweiten Ranking der Pressefreiheit um fünf Plätze auf Rang 21 abgesunken ist.

Aktuell läuft der erste Workshop: Die STRG_F Reporter*innen Mariam Noori und Sulaiman Tadmory berichten unter anderem über die Arbeit in Kriegs und Krisengebieten. Auch tagesschau TikTokerin Anna Albrecht und die NDR Tech-Journalistinnen Svea Eckert und Stella Peters wollen sich heute bei der Veranstaltung mit den Jugendlichen austauschen. Dabei geht es zum Beispiel um News-Content auf TikTok und um den Einfluss sozialer Medien auf die Meinungsbildung. Auch Journalist*innen des Magazins "stern", von "Die Zeit" und "SPIEGEL" geben später noch interessante Einblicke.

Sechs interaktive Livestreams geplant

Diese Livestreams sind zum Tag der Pressefreiheit am 3. Mai geplant:

9.30 Uhr: Zwischen Taliban und syrischen Scharfschützen: Reportagen aus Kriegs- und Krisengebieten

10.45 Uhr: Die Verifizierungs-Show: Mit diesen Tools kannst du Fake News entlarven

12 Uhr: Klimakrise: Darf sich Journalismus mit der guten Sache gemein machen?

14 Uhr: Die Machtmaschine - Wie Social Media deine Meinung beeinflusst

15.15 Uhr: TikTok: Was kann man da noch glauben?

16.30 Uhr: Fake-News als Waffen: Der Krieg mit der Desinformation

Die ursprünglich zusätzlich aus Niedersachsen geplanten Streams fallen leider aus.

Weitere Workshops mit NDR Journalist*innen am Rothenbaum und in Lokstedt

Weitere Veranstaltungen zum Tag der Pressefreiheit finden heute an den Hamburger NDR Standorten am Rothenbaum und in Lokstedt statt. Bei den von NDR Journalistinnen und Journalisten gestalteten Workshops für Jugendliche geht es um Themen wie "Immer nur Konflikte - Gewalt in den Medien", "So geht Medien", "Pressefreiheit - was geht mich das an", "Gefangen im Krieg - Aus der Ausnahmesituation berichten", "Wie sich Pressefreiheit und KI vertragen" oder "Pressefreiheit - was ist das überhaupt und wer braucht das?".

Für die Workshops beim NDR konnten sich Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Schulklassen bewerben. Die Auswahl der Teilnehmenden ist bereits abgeschlossen.