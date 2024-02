Der NDR startet ins "Jahr der Nachricht" Stand: 20.02.2024 06:57 Uhr Mit dem "Jahr der Nachricht" machen zahlreiche große Medienhäuser auf die Bedeutung von vertrauenswürdigen Informationen aufmerksam. Die gemeinsame Initiative #UseTheNews will vor allem junge Menschen fit machen für den sicheren Umgang mit Nachrichten.

Was ist eigentlich eine Nachricht und welcher Quelle kann ich vertrauen? Auch Kinder und Jugendliche leben im digitalen Alltag und brauchen Tools, um Informationen bewerten zu können. Studien zeigen, dass etwa ein Drittel der 14- bis 24-Jährigen wenig Interesse an Nachrichten hat. Wissen darüber, was Journalismus ist oder wie Journalist*innen arbeiten, ist bei ihnen kaum vorhanden. YouTube, Instagram und TikTok sind für sie wichtige Informationsquellen über das Weltgeschehen. Und über die Hälfte (58 Prozent) der Jugendlichen in Deutschland kommt jeden Monat in Kontakt mit Desinformation.

Newscamps zur Förderung von Nachrichtenkompetenz

Im "Jahr der Nachricht" veranstalten die Partner von #UseTheNews daher regionale Newscamps für junge Menschen. Sie sollen in die Welt des Journalismus eintauchen können, eigene Inhalte produzieren und sich mit jungen Journalist*innen austauschen. Ziel ist es, Einblicke in die redaktionelle Arbeit zu geben, für den richtigen Umgang mit Falschmeldungen zu sensibilisieren und Nachrichtenkompetenz zu vermitteln.

NDR bei Newcamps in Bargum und Hamburg

Der NDR veranstaltet das erste Newscamp des Jahres in Bargum (Kreis Nordfriesland) gemeinsam mit der örtlichen Landjugend. NDR Journalistinnen und Journalisten von ZAPP, NDR Info, Panorama 3 und NDR auf'm Land wollen mit den jungen Menschen über die Berichterstattung zu Bauernprotesten und Landthemen sprechen. Die Landjugend möchte zudem mehr über die Mechanismen von TikTok und Co erfahren und bekommt Tipps zum Erkennen von Desinformation und Deepfakes. Gemeinsam soll es auch darum gehen, wie Nachrichten interessanter werden. Anmeldungen sind nicht mehr möglich.

Auch in Hamburg beteiligt der NDR sich am 4. April an einem Newscamp. Zum 20. Jubiläum des Bürgersenders TIDE können Lehrkräfte ihre Schüler*innen zu Workshops anmelden. Moderatorin Kathrin Drehkopf wird mit Schülerinnen und Schülern den Unterschied von Journalist*innen und Influencer*innen erarbeiten. Anmeldungen erfolgen über TIDE.

Neues News-Format auf Instagram und TikTok

Mit den TikTok- und Instagram-Kanälen "Social News Daily" schaffen die #UseTheNews-Partner zudem ein Labor für eine neue Form von Social-Media-Journalismus. Ein Team junger Journalist*innen erstellt jede Woche gemeinsam mit einem Medienpartner Inhalte zu einem News-Thema. So sollen junge Menschen erreicht werden, die bisher wenig Interesse an Nachrichten zeigen. Vom 19. bis 23. Februar produziert das Team gemeinsam mit der Redaktion der tagesschau für TikTok und Instagram Inhalte zum Jahrestag der Invasion russischer Truppen in die Ukraine.

Neben einer Öffentlichkeitskampagne sind auch weitere Projekte geplant, bei denen junge Menschen selbst aktiv werden können. Alle Informationen zum "Jahr der Nachricht" bündelt die Website von "UseTheNews".

#UseTheNews vereint viele Medienpartner

Das "Jahr der Nachricht" wird ebenso wie die Initiative #UseTheNews von einer breiten Allianz von privaten und öffentlichen Partner*innen unterstützt. Neben der ARD, dem ZDF und RTL/ntv sind auch mehrere Verlagshäuser wie DER SPIEGEL oder die Funke-Gruppe sowie die führenden Verlegerverbände und die Organisation der Mediaagenturen (OMG) dabei, aber auch verschiedene Landesmedienanstalten, die Bundeszentrale für Politische Bildung, das Leibniz-Institut für Medienforschung sowie die Madsack-Stiftung oder die ZEIT-Stiftung. Initiatoren sind die Nachrichtenagentur dpa, die HAW Hamburg, das Leibniz-Institut für Medienforschung/Hans-Bredow-Institut und die Stadt Hamburg.

