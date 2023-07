ARD Jugendmedientag hat Künstliche Intelligenz im Fokus Stand: 06.07.2023 13:33 Uhr Der ARD Jugendmedientag findet am 15. November zum fünften Mal statt. Der NDR ist wie jedes Jahr dabei und fördert gemeinsam mit allen ARD Landesrundfunkanstalten praxisorientiert die Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern ab der achten Klasse.

In Workshops und Vorträgen soll es in diesem Jahr insbesondere um das Thema Künstliche Intelligenz gehen. Aber auch für viele weitere Themen der Medienwelt wird Platz sein - ob an den Standorten in Hamburg sowie den Landesfunkhäusern in Kiel, Hannover und Schwerin, den NDR Studios im Norden, vor Ort in den Schulen oder digital.

Komplettes Programm wird am 12. September veröffentlicht

Mit praktischen Hinweisen für die Mediennutzung, Hintergrundinformationen und natürlich viel Ausprobieren sollen die Schülerinnen und Schüler zum Mitmachen, Mitdenken und Nachfragen animiert werden.

Am 12. September geht das komplette Programm des ARD Jugendmedientags mit allen Informationen und Anmeldemöglichkeiten online. Das Programm ist dann auf der Internetseite des Jugendmedientages abrufbar.

Schlagwörter zu diesem Artikel Journalismus Medien Öffentlich-rechtlicher Rundfunk