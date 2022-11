142 Workshops beim ARD Jugendmedientag Stand: 09.11.2022 14:52 Uhr Die ARD lädt am 15. November wieder zum Jugendmedientag ein - mit deutschlandweit mehr als 142 Workshops und Talks. Der Norddeutsche Rundfunk ist mit vielen Angeboten dabei.

Der NDR bietet im Rahmen des ARD Jugendmedientages Schüler*innen aller Schularten ab der achten Jahrgangsstufe vor Ort in Schulen, im NDR und per Web Interessantes und Spannendes zum Thema Medienkompetenz und Medienbildung: Radio, Fernsehen oder Online-Journalismus selber machen und hinterfragen - das steht bei den interaktiven Angeboten im Vordergrund. NDR Medienprofis leiten die Schüler*innen an, beantworten Fragen und diskutieren mit den Jugendlichen. Dabei steht Mitmachen im Vordergrund: Videos drehen mit Smartphone und Kamera, eigene Radiobeiträge erstellen, Interviews führen, Nachrichten verfassen und sprechen.

Drei Livestreams sind offen für alle

In den Workshops geht es unter anderem um "Fake News", Influencer*innen oder Artenschutz im Netz. Mehr Informationen zu den Programmpunkten gibt es gebündelt auf der ARD-Internetseite zum Jugendmedientag. Die Anmeldephase für Workshops ist zwar abgelaufen. Es gibt aber unbegrenzten Zugang zu drei Streams im ARD YouTube-Kanal. Dort diskutieren Medienprofis mit Schülerinnen und Schülern unter anderem über Glaubwürdigkeit, Berichterstattung in Russland und den "Traumjob" Influencer*in.

JMT1: Traumjob Influencer*in

JMT2: Was kann ich eigentlich noch glauben?!?

JMT3: Auslandsstudios im Krisenmodus - Beispiel Moskau