Leichter leben: Ratgeber rund um Gesundheit und Wohlbefinden

Wie ernähre ich mich gesund? Was macht was im Körper? Wie komme ich gut durch den Alltag? Diesen Fragen gehen Moderatorin Elena Uhlig und Mediziner Dr. Johannes Wimmer in der Sendung Leichter leben nach. Informativ und unterhaltsam vermitteln sie ab 22. August (Mo-Fr, 14.10 Uhr) im Ersten nützliches Wissen über Gesundheit, Wohlbefinden, Ernährung und Bewegung.