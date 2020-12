Stand: 12.12.2019 10:21 Uhr Weihnachtsmenü mit orientalischer Note

Die orientalische Küche wird hierzulande immer beliebter und das liegt wohl auch ein bisschen an ihr. Seit 1998 kocht Jacqueline Amirfallah regelmäßig in der Fernsehsendung "ARD Buffet". Ihre persische Herkunft lässt sich in vielen ihrer Gerichte herausschmecken - sie sind reich an orientalischen Gewürzen. Das gilt auch für das fünfgängige Weihnachtsmenü. Ob Fisch, Entenbrust oder Schokoladen-Mousse - alle Gerichte bekommen durch feine Gewürze eine besondere Note. Sie lassen sich leicht nachkochen und sind in kurzer Zeit servierfertig.