Topinambur: Unbekannte Knolle mit viel Aroma

Kleine Knolle mit nussigem Geschmack: Topinambur ist noch ein Geheimtipp in der Küche. Wegen des Ballaststoffes Inulin ist das Gemüse sehr gesund. Tipps zu Einkauf, Lagerung, Zubereitung sowie Rezepte.

Vielen Hobbyköchen ist Topinambur noch kein Begriff - das ist schade, denn das unscheinbare Wurzelgemüse lässt sich sehr vielseitig zubereiten und hat ein leckeres, leicht nussiges Aroma. Optisch erinnern die Knollen ein wenig an Kartoffeln, können aber sowohl roh als auch gekocht gegessen werden. Roh schmeckt Topinambur leicht bitter, gekocht überwiegt eine süßliche Note. In der Küche ist das Gemüse sehr vielseitig zu verwenden - gebraten oder gekocht ebenso wie als Suppe, Püree, Auflauf oder Rohkostsalat.

Topinambur zubereiten: Lecker als Salat oder gekocht

Topinambur kann mit oder ohne Schale gegessen werden. Vor dem Verarbeiten die Schale entweder mit einem scharfen Messer entfernen oder die Knollen einfach nur gründlich mit Wasser und einer Bürste säubern.

Für einen Salat die Knollen am besten raspeln und beispielsweise mit Möhre, Apfel und Walnüssen sowie einem Essig-Öl-Dressing vermischen. Zum Anbraten oder Dünsten entweder in Scheiben oder Würfel schneiden. Die Wurzeln lassen sich ganz ähnlich wie Kartoffeln zu Suppe oder Püree weiterverarbeiten. Dünn gehobelte Scheiben bräunen mit etwas Olivenöl im Ofen bei circa 200 Grad zu knusprigen Chips. Ganze Knollen kann man im Ofen mit etwas Öl weich dünsten und dann als Beilage oder pur genießen.

Feste Knollen einkaufen - Lagerung im Kühlschrank

Von Oktober bis März hat Topinambur Saison und ist auf Wochenmärkten sowie in gut sortierten Supermärkten und Feinkostläden erhältlich. Frische Knollen sollten fest, knackig und ohne Runzeln sein. Topinambur ist nicht lange haltbar. Nach dem Kauf am besten in ein feuchtes Tuch einschlagen, im Kühlschrank lagern und nach wenigen Tagen verbrauchen.

Gesunde Topinambur: Ballaststoff Inulin hält Blutzucker stabil

Anders als die Kartoffel enthält Topinambur keine Stärke. Wichtiger Inhaltsstoff ist Inulin, ein Ballaststoff, der im Magen aufquillt und schnell satt macht. Der Blutzuckerspiegel bleibt dabei konstant, deshalb ist Topinambur auch für Diabetiker gut geeignet. Außerdem liefert die Wurzel viel Kalium, Magnesium und Kalzium. Roh verzehrter Topinambur kann allerdings Blähungen verursachen.

Topinambur im eigenen Garten anbauen und ernten

Botanisch ist Topinambur mit der Sonnenblume verwandt: Er stammt ursprünglich aus Nordamerika. Die Franzosen benannten die Pflanze nach einem Indianerstamm und brachten sie nach Europa. Die anspruchslose Pflanze wird im Sommer bis zu drei Meter hoch und bildet dekorative gelbe Blüten. Unter der Erde wachsen pro Pflanze bis zu zehn Knollen. Die mehrjährige Staude lässt sich gut im eigenen Garten anbauen, allerdings wuchert sie stark. Wer sie anpflanzt, sollte daher eine Wurzelsperre anlegen.

