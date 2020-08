Stand: 17.08.2020 09:35 Uhr - Mein Nachmittag

Mirabellen: Aromatische Pflaumen im Kleinformat

Ab Mitte August sind wieder Mirabellen auf den Wochenmärkten im Angebot. Mit ihrer goldgelben bis rötlichen Farbe, der kugeligen Form und einer Größe von nur etwa fünf Zentimetern unterscheiden sich die kleinen Pflaumen deutlich von Zwetschgen und anderen Pflaumensorten. So sind etwa Renekloden etwas größer, oft von grünlicher Farbe und lösen sich im Gegensatz zu Mirabellen nur schwer vom Stein.

Ideal für Marmeladen, Obstkuchen und Liköre

Je nach Sorte und Reifegrad schmecken Mirabellen intensiv süß bis leicht süß-säuerlich. Das Fruchtfleisch ist sehr saftig und eignet sich deshalb sehr gut zur Zubereitung von Kompott und Marmeladen, als Kuchenbelag oder auch zur Herstellung von Likören. Wegen des kräftigen Fruchtgeschmack sind sie auch ideal für die Zubereitung von Chutneys und Soßen. Insbesondere zu Wildgerichten passen Mirabellen hervorragend. Da die Früchte nur wenig Säure enthalten, sind sie übrigens auch für Menschen mit einem empfindlichen Magen gut verträglich.

Mirabellen kaufen

Etwa von August bis Mitte September haben Mirabellen bei uns Saison und sind vor allem auf Wochenmärkten erhältlich. In Deutschland wachsen sie vor allem in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Da Mirabellen wie alle Pflaumen nicht nachreifen, sollte man nur reife Früchte kaufen. Sie sollten unversehrt sein und auf Druck ganz leicht nachgeben. Reife Mirabellen verströmen einen aromatischen Duft. Die kleinen Früchte sind nicht lange haltbar - im Kühlschrank nur etwa zwei bis drei Tage. Daher am besten rasch verarbeiten.

Mirabellen einkochen, einfrieren und verarbeiten

Mirabellen vor dem Verarbeiten immer zunächst waschen, dabei auch den weißlichen Duftfilm, der die Früchte vor dem Austrocknen schützt, entfernen. Dann halbieren und entkernen. Zum Einfrieren die Früchte am besten zunächst nebeneinander auf einem Tablett ausbreiten und in der Tiefkühltruhe etwa eine Stunde lang anfrieren. Dann die Früchte in Gefrierbeutel füllen.

Für Mirabellen-Marmelade die vorbereiteten Früchte einfach mit Gelierzucker und etwas Zitronensaft aufkochen, kurz pürieren und einige Minuten sprudelnd weiterkochen lassen. Dann in Gläser abfüllen. Zum Einkochen 300 g Gelierzucker mit 1 l Wasser aufkochen, sodass sich der Zucker auflöst. Die Früchte in saubere Einmachgläser füllen und mit dem Zuckerwasser aufgießen. Anschließend verschließen und im heißen Wasserbad etwa 15 Minuten einkochen.

Mirabellen-Likör selbst herstellen

Für Mirabellen-Likör die frischen Früchte mit einer Vanilleschote und Kandiszucker - für 1 kg Mirabellen benötigt man etwa 500 g Zucker - in ein Gefäß geben. Dafür eignet sich beispielsweise einen Rumtopf aus Keramik oder ein großes Einmachglas. Die Mischung mit Wodka auffüllen und verschlossen etwa 4 Wochen ziehen lassen, gelegentlich schütteln. Den fertigen Likör durch ein Sieb gießen und in geeignete Flaschen umfüllen.

