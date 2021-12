Gänsebraten zubereiten: So wird das Fleisch schön knusprig Stand: 29.11.2021 13:09 Uhr Gänsebraten zählt in der Vorweihnachtszeit und zum Fest zu den beliebtesten Gerichten. Wie wird das Fleisch schön knusprig? Was sollte man bei der Zubereitung beachten? Tipps und Rezepte.

Vom Martinstag am 11. November bis zu den Weihnachtsfeiertagen kommen in Deutschland jährlich Millionen von Gänsen in den Verkauf. Der Handel bietet überwiegend sogenannte Frühmastgänse und Junge Gänse an, die küchenfertig zwischen dreieinhalb und sechs Kilo wiegen. Einschließlich der Knochen rechnet man pro Person mit 600 bis 700 Gramm. Eine Gans, die fünf Kilo auf die Waage bringt, reicht also etwa für acht Personen. Wer in kleineren Gruppen isst, kann auch einzelne Keulen oder Bruststücke kaufen.

Ganze Gans im Backofen zubereiten - so geht's

Die klassische Zubereitungsart ist Gänsebraten aus dem Ofen. Damit das Fleisch ein schönes Aroma bekommt, sollte die Gans gefüllt werden, etwa mit gehacktem Gänseklein, Äpfeln, Zwiebeln und Kräutern wie Beifuß, Majoran oder Thymian. Auch Orangen, getrocknete Pflaumen oder Maronen eignen sich als Füllung. Vor dem Füllen die Gans waschen, trocken tupfen und von innen und außen großzügig mit Salz und Pfeffer einreiben. Dann füllen, die Öffnung verschließen und Flügel und Keulen zusammenbinden.

Küchentipp: Gänsebraten richtig vorbereiten Zunächst den Beutel mit den Innereien aus dem Inneren der Gans herausnehmen und nach Belieben weiterverarbeiten, zum Beispiel für die Füllung oder die Soße. Dann eventuelle Federkiele per Hand oder Pinzette sorgfältig ausrupfen. Fett aus dem Bürzel entfernen.



Nun die Gans füllen, beispielsweise mit Äpfeln, Zwiebeln, Majoran und weiteren Gewürzen. Mit Holzsspießen verschließen.



Anschließend die Gans "dressieren": Dazu den Braten mit der Brustseite nach oben legen. Die beiden Keulen von unten mit Küchengarn umwickeln, Garn kreuzen, Gans umdrehen und das Garn über dem Rücken der Gans festzurren. Wieder umdrehen und einen Knoten machen. Die Flügel ebenfalls fest an den Körper binden. Wichtig ist, dass sowohl Keule als auch Flügel eng anliegen, damit sie nicht anbrennen und in den Bräter passen. Jetzt kann die Gans in den Ofen. Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Gans immer wieder übergießen und gut durchgaren

Während des Garens im Backofen die Gans immer wieder mit dem austretenden Bratensaft begießen, damit sie nicht austrocknet und die Haut schön knusprig wird. Wichtig: Das Fleisch vollständig durchgaren, es sollte mindestens eine Kerntemperatur von 70 Grad erreichen. Um das zu kontrollieren, hilft ein Braten-Thermometer. Der Gänsebraten ist fertig, wenn beim Einstechen der Keulen klarer Saft austritt und sich das Fleisch leicht vom Beinknochen ablöst. Die Zubereitungszeit beträgt je nach Größe der Gans etwa drei bis vier Stunden. Faustregel: Pro Kilo Gans ist eine Bratzeit von 50 Minuten erforderlich.

Gänsekeulen oder -brust zubereiten

Alternativ zu einem ganzen Tier kann man auch einzelne Gänsekeulen oder eine Brust kaufen. Sie werden am besten kurz angebraten und dann in einem Topf oder im Ofen geschmort. Das dauert etwa anderthalb Stunden. Die Keulen können auch erst mit Gemüse geschmort und vor dem Servieren im Ofen kurz knusprig gegrillt werden.

Gänsefleisch ist vitaminreich, aber auch fett

Gänsefleisch enthält relativ viel Vitamin B2 und B6. Diese Vitamine spielen eine wichtige Rolle bei der Verwertung der Nährstoffe im Körper. Im Gegensatz zu dem mageren Fleisch von Pute oder Hähnchen ist Gänsefleisch - ähnlich wie Entenfleisch - relativ fettreich und kalorienreich. Das meiste Fett befindet sich direkt unter der Haut. Beim Braten tritt ein Teil des Unterhautfetts aus und kann abgeschöpft werden, bevor die Bratflüssigkeit zu Soße verarbeitet wird. Wer das Fett nicht so mag, kann es vor dem Essen entfernen.

Beim Kauf auf die Kennzeichnung achten

Ein Großteil der Tiere, die der Handel anbietet, kommt aus dem Ausland, die meisten aus Intensivhaltung in Polen oder Ungarn. Wer eine Gans aus artgerechter, heimischer Haltung bevorzugt, sollte sie rechtzeitig vorbestellen. Verbraucher sollten beim Kauf außerdem genau auf die Bezeichnung achten. Nur Ware mit dem Bio-Siegel oder den EU-weit gültigen Kennzeichnungen "Freilandhaltung", "Bäuerliche Freilandhaltung" und "Bäuerliche Freilandhaltung unbegrenzter Auslauf" stehen für eine artgerechte Aufzucht. Verbraucherschützer empfehlen, auf nicht eindeutig gekennzeichnete Produkte zu verzichten.

