Blattsalat mit Haselnüssen und Ziegenfrischkäse

Zutaten:

100 g geschälte Haselnusskerne

Salz

2 EL Pflaumenmus

5 EL Apfelsaft

3 EL Rotwein-Essig

5 EL Olivenöl

0.5 Bataviasalat

0.5 Radicchio

2 Zweige Rosmarin

4 Stiele Thymian

1 altbackenes, trockenes Brötchen

2 EL Butter

4 Taler Ziegenfrischkäse

Haselnusskerne in kochendem Salzwasser 3 Minuten blanchieren. Durch ein Sieb gießen, abtropfen und lauwarm abkühlen lassen.



Pflaumenmus, Apfelsaft, Essig, Salz, Pfeffer und Olivenöl in einer Schüssel kräftig verrühren.



Salat gründlich waschen, putzen und trocken schleudern. Den Strunk herausschneiden und den Salat in mundgerechte Stücke zupfen.



Rosmarinnadeln und Thymianblättchen von den Stielen streifen und zusammen mit dem Brötchen im Blitzhacker fein zerkleinern. Butter in einem Topf hellbraun schmelzen und die Brösel darin bei mittlerer Hitze goldbraun rösten.



Den Salat vorsichtig unter das Dressing mischen und auf einer Platte anrichten. Ziegenkäsetaler daraufsetzen. Brösel und Haselnüsse darüber verteilen und mit dem übrigen Dressing beträufeln.