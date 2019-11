Bratnudeln mediterran

Zutaten (für 4-6 Personen) :

250 g Spaghetti

Salz

200 g Kohlrabi

150 g Möhren

100 g Petersilienwurzel

150 g grünen und weißen Spargel

1 rote Paprika

4 Frühlingszwiebeln

50 g junger Blattspinat

4 Stiele Petersilie

6 EL Olivenöl

2 Stiele Thymian

1 Knoblauchzehe

250 ml Milch

Pfeffer

150 g Ziegenfrischkäse

1 TL fein abgeriebene Schale einer unbehandelten Zitrone

einige Blätter Basilikum

Nudeln in reichlich kochendem Salzwasser bissfest garen. In ein Sieb geben, abschrecken und abtropfen lassen.



Kohlrabi, Möhren und Petersilienwurzel schälen. Kohlrabi halbieren und in Scheiben schneiden. Möhren und Petersilienwurzel ebenfalls in dünne Scheiben schneiden. Die holzigen Enden vom Spargel entfernen. Weißen Spargel ganz, grünen Spargel nur im unteren Drittel schälen. Beide Spargelsorten schräg in dünne Scheiben schneiden. Paprika vierteln, putzen und in Streifen schneiden. Frühlingszwiebeln putzen, das Weiße und Hellgrüne in Ringe schneiden. Blattspinat verlesen, waschen und trocken schleudern. Petersilienblätter abzupfen und grob hacken.



3 EL Öl in einem Wok oder einer Pfanne sehr stark erhitzen. Zuerst Kohlrabi, Möhren und Petersilienwurzeln darin anbraten. Paprika und Spargel dazugeben und sieben Minuten unter Rühren mitbraten.



Thymianblättchen von den Stielen zupfen und fein hacken. Knoblauch in dünne Scheiben schneiden. Beides mit der Milch in einem Topf aufkochen.



3 EL Öl in einer beschichteten Pfanne stark erhitzen. Die Nudeln darin unter gelegentlichem Rühren 3-4 Minuten knusprig braten. Das Gemüse mit Salz und Pfeffer würzen. Frühlingszwiebeln, Petersilie und Spinat dazugeben. Nudeln untermischen.



Ziegenfrischkäse und Zitronenschale zur Milch geben und mit dem Schneidstab schaumig mixen. Mit Salz abschmecken. Die Nudeln auf Tellern anrichten und mit dem Ziegenkäseschaum beträufeln. Mit etwas Basilikum bestreut servieren.

Koch/Köchin: Tim Mälzer

Letzter Sendetermin: 02.11.2019