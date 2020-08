Cheeseburger à la Tim Mälzer

Zutaten:

750 g Rinderhack

8 Scheiben Bergkäse, z.B. Gruyère

1 grüne Paprika

1 rote Paprika

1 kleine, rote Zwiebel

0.25 Salatgurke

1 Zehe Knoblauch

2 EL eingelegte Jalapeños

0.5 TL Senf

6 EL Olivenöl

4 Blätter Eisbergsalat

4 Burger-Brötchen

4 EL (Doppelrahmstufe) Frischkäse

Aus Backpapier 8 Quadrate (15 x 15 cm) zuschneiden. Das Fleisch leicht salzen, in 8 Portionen teilen. Eine Fleischportion auf einem Stück Backpapier zu einem flachen Taler formen, mit 2 Scheiben Käse belegen und mit einer weiteren Fleischportion bedecken. Mit einem zweiten Stück Backpapier belegen und mit dessen Hilfe den Rand des Fleisch-Käse-Talers gleichmäßig verschließen, damit der Käse beim Braten nicht ausläuft.



Restliches Fleisch und Käse ebenso zu insgesamt 4 Talern verarbeiten.



Paprikaschoten schälen, putzen und in grobe Stücke schneiden. Zwiebel und Gurke ebenfalls grob zerschneiden. Alles mit 1 EL Jalapeño-Scheiben, Knoblauch und 1 Prise Salz im Blitzhacker klein hacken. In einem Sieb kurz abtropfen lassen, dann mit Senf und einem Drittel des Olivenöls mischen.



Salat putzen und in Stücke zupfen. Burger-Brötchen quer halbieren und auf einem Rost im heißen Ofen bei 200 Grad auf der mittleren Schiene 1-2 Minuten erwärmen (Umluft nicht empfehlenswert). Brötchendeckel mit Frischkäse bestreichen, Brötchenböden mit Salat belegen.



Fleischtaler in einer Pfanne in dem restlichen Öl auf jeder Seite etwa 1 Minute braten. Auf den Salat legen und mit je 1 EL Paprika-Salsa und einigen Jalapeño-Scheiben belegen. Zum Schluss die oberen Brötchendeckel auflegen.

Zu diesem Rezept passt: Pommes frites