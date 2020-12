Gefüllte Bratäpfel

von Birgit Rabe Drucken PDF

- + Person(en)

Zutaten:

4 säuerliche Äpfel

8 TL Preiselbeerkompott

200 g gehobelte Mandeln

4 EL Honig

etwas Butter

Vanille-Eis

alternativ: Vanille-Soße

Die Äpfel waschen, trocken reiben und das Kerngehäuse mit einem Ausstecher sorgfältig entfernen. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Die Äpfel in eine feuerfeste, gebutterte Form setzen und in jeden Apfel 1 Butterflöckchen geben.



Gehobelte Mandeln mit dem Heidehonig verrühren. Jeweils 1 TL der Mischung sowie 1 TL Preiselbeerkompott in die ausgestochenen Äpfel geben. Den Vorgang wiederholen und am Ende Butterflöckchen obenauf geben. Im Backofen etwa 30 Minuten schmoren lassen und anschließend mit lauwarmer Vanillesoße oder Eis servieren.

Mein schönes Land TV | Sendetermin | 20.12.2020