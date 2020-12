Entenbrust auf Linsensalat

- + Person(en)

Zutaten:

1 kleine Knolle Knoblauch

75 g Le-Puy-Linsen

8 Lorbeerblätter

75 g rote Linsen

3 (mit Haut) Barbarie- Entenbrustfilets

Salz

Pfeffer

5 Stiele Thymian

2 kleine rote Zwiebeln

4 EL Olivenöl

4 EL Dattelessig

1 Bund Brunnenkresse

Knoblauchknolle waagerecht halbieren. Die Le-Puy-Linsen zusammen mit gut der halben Menge der Lorbeerblätter und der Hälfte des Knoblauchs in kochendem Wasser 10 Minuten garen. Rote Linsen dazugeben und 5 Minuten mitgaren. Abgießen und abtropfen lassen.



Die Haut der Entenbrustfilets rautenförmig einschneiden und mit der Hautseite nach unten ohne Fett in eine kalte ofenfeste Pfanne geben. Die Fleischseite salzen und pfeffern. Mit einem Stück Backpapier abdecken und mit einem Topf beschweren. Pfanne erhitzen und die Entenbrust circa 5 Minuten bei mittlerer Hitze hellbraun anbraten. Die Hälfte vom Bratfett abgießen. Entenbrust wenden und auf der Fleischseite 1 Minute anbraten.



Entenbrust erneut wenden, übrige Lorbeerblätter, Thymianstiele und restlichen Knoblauch dazugeben. Im heißen Ofen bei 160 Grad (Umluft bei 150 Grad) auf der mittleren Schiene 5 Minuten weitergaren.



Zwiebeln fein würfeln und in einer Schüssel mit Salz, Öl, Essig und 4 EL Wasser mischen. Linsen (ohne Lorbeer und Knoblauch) untermischen und 5 Minuten ziehen lassen.



Die Blätter der Brunnenkresse von den Stielen schneiden, waschen und trocken schleudern. Den Linsensalat mit Salz und Pfeffer abschmecken. Brunnenkresse und Linsen auf einer Platte verteilen.



Die Entenbrust aus dem Ofen nehmen, in Alufolie wickeln und 2 Minuten ruhen lassen. In Scheiben schneiden und auf dem Salat servieren.

Tim Mälzer kocht! | Sendetermin | 19.12.2020