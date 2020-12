Exotisch gewürzter Möhrenkuchen

Zutaten (für 1 Springform):

350 g Möhren

60 g gehackte Mandeln

225 g Weizen-Vollkornmehl

2½ TL Weinstein-Backpulver

2 TL Fünf-Gewürze-Pulver

250 ml neutrales, z.B. Maiskeim- oder Sonnenblumenkernöl

200 g brauner Zucker

1 Prise Salz

4 Eier

50 g kandierter Ingwer

200 g (Doppelrahmstufe) Frischkäse

60 g weiche Butter

1 TL abgeriebene Schale einer Bio- Zitrone

1 TL Zitronensaft

60 g Puderzucker

Mandeln in einer Pfanne hellbraun rösten und abkühlen lassen. Möhren schälen und fein raspeln.



Mehl, Backpulver und Gewürzmischung mischen. Öl, Zucker, etwas Salz und Eier mit den Quirlen eines Handrührers auf höchster Stufe 5 Minuten verrühren. Erst die Mehlmischung, dann die Möhren und Mandeln unterrühren.



Teig in eine gefettete Springform (26 cm Durchmesser) streichen. Im heißen Ofen bei 175 Grad (Umluft 160 Grad) auf dem Rost im unteren Ofendrittel 30-35 Minuten backen. Den Kuchen auf einem Rost in der Form vollständig abkühlen lassen.



Ingwer fein hacken. Frischkäse, Butter, Zitronenschale und Zitronensaft mit den Quirlen eines Handrührers kurz glatt rühren. Puderzucker und Ingwer portionsweise unterrühren.



Abgekühlten Kuchen aus der Form lösen, auf eine Platte setzen und mit der Frischkäsecreme bestreichen.

Tim Mälzer kocht! | Sendetermin | 19.12.2020