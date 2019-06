Geschmortes Kaninchen

Zutaten (für 4 Personen):

8 Kaninchenkeulen

8 Zwiebeln

5 Knoblauchzehen

2 große Tomaten

6 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

3 Lorbeerblätter

4 EL Weinbrand

Kaninchenkeulen im Gelenk teilen. 8 Zwiebeln pellen und 2 davon würfeln, 6 halbieren und in Streifen schneiden. Knoblauchzehen schälen und in Scheiben schneiden. Tomaten halbieren und auf einer Haushaltsreibe so reiben, dass nur die Schale übrig bleibt.



3 EL Öl in einer großen hohen Pfanne erhitzen. Kaninchenkeulen darin rundherum hellbraun anbraten, salzen und pfeffern. Zwiebelwürfel und Knoblauch hinzugeben und kurz mitbraten. Tomaten hinzufügen, kurz aufkochen und alles aus der Pfanne nehmen.



3 EL Öl in die Pfanne geben, Zwiebelstreifen dazugeben und 10 Minuten braten. Lorbeerblätter, Kaninchenmischung und Weinbrand dazugeben. Alles aufkochen und bei mittlerer Hitze 30 Minuten offen schmoren. Salzen und mit Weißbrot servieren.

Koch/Köchin: Tim Mälzer

Letzter Sendetermin: 08.06.2019