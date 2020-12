Curryfisch mit Steckrüben-Gemüse

Zutaten für das Gemüse:

250 g Möhren

250 g Kartoffeln

500 g Steckrüben

3 EL Olivenöl

Salz

3 Lorbeerblätter

500 ml Fleisch- oder Gemüsebrühe

2 EL gehackter Majoran

alternativ: etwas getrockneter Majoran

100 ml Sahne

Muskatnuss

Möhren, Kartoffeln und Steckrübe schälen und gleich groß würfeln. Öl in einem Topf erhitzen und das Gemüse darin 2 Minuten andünsten. Mit Salz und Lorbeerblättern würzen und die Brühe zugießen. Aufkochen und offen bei mittlerer Hitze 20-25 Minuten garen.



Den Majoran zum Gemüse geben. Die Sahne hinzufügen und mit frisch geriebenem Muskat würzen. Die Lorbeerblätter aus dem Gemüse nehmen und das Gemüse nach Belieben sofort servieren oder in einer Küchenmaschine fein pürieren.

Zutaten für den Fisch:

750 g (mit Haut) Zanderfilet

1 Bio- Orange

3 EL Olivenöl

5 EL Weißwein

grobes Meersalz

1 TL gutes Currypulver

1 EL weiche Butter

2.5 EL sehr kalte Butter

0.5 Bund glatte Petersilie

Zanderfilet in gleich große Stücke schneiden. Von der Orange 1 TL Schale fein abreiben, den Saft auspressen. Öl, Orangensaft und Weißwein in einer Auflaufform verteilen. Die Fischfilets mit der Hautseite nach unten in die Form legen.



Orangenschale mit 2 TL grobem Meersalz und Currypulver mischen. Zuerst die Gewürzmischung und dann die weiche Butter auf dem Fisch verteilen. Die Form mit Alufolie oder hitzebeständiger Klarsichtfolie verschließen. Im heißen Ofen bei 120 Grad (Umluft 100 Grad) auf der unteren Schiene circa 15 Minuten garen.



Den Fisch aus dem Ofen nehmen, den entstandenen Fischsud vorsichtig in einen Topf gießen und aufkochen. Die kalte Butter dazugeben, unter Rühren in der Soße schmelzen und die Soße damit binden. Dabei darf die Soße nicht mehr kochen.



Steckrüben-Möhren-Gemüse oder -Püree und den Fisch auf Tellern anrichten, mit gehackter Petersilie garnieren und mit der Soße servieren.

Tim Mälzer kocht! | Sendetermin | 05.12.2020