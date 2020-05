Erdbeeren mit Kokossahne

- + Person(en)

Zutaten:

500 g Erdbeeren

1 EL Orangenlikör

3 EL Vanille-Zucker

4 EL Kokosraspel

1 Dose (400 ml) cremige Kokosmilch

250 ml Schlagsahne

Erdbeeren putzen und in grobe Stücke schneiden. Mit Orangenlikör und 1 EL Vanille-Zucker mischen. 10 Minuten marinieren.



Kokosraspel in einer Pfanne ohne Fett hellgelb rösten. Abkühlen lassen.



100 g vom Kokosfett aus der Dose (nicht schütteln) mit einem Esslöffel vorsichtig von der Mich heben, in eine Schüssel geben und glatt rühren. Sahne und 2 EL Vanille-Zucker steif schlagen und unter die Kokoscreme heben.



Erdbeeren auf eine Platte geben. Kokossahne darüber verteilen und mit Kokosraspeln bestreut servieren.