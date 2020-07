Conchiglioni mit kaltem Tomatensugo

Zutaten (für 4 Personen):

600 g gemischte Tomaten

Meersalz

Pfeffer

Zucker

Zitronensaft

100 ml bestes Olivenöl

8 Stiele Basilikum

einige Basilikumblätter

400 g Conchiglioni

300 g frischer Büffel-Mozzarella

Stielansatz der Tomaten entfernen. Tomaten in kleine Stücke schneiden und in eine vorgewärmte Servierschüssel geben. Mit Meersalz, Pfeffer, 1 Prise Zucker und 1 Spritzer Zitronensaft würzen, Olivenöl unterrühren. Basilikumblätter grob zerzupfen und dazugeben. Alles mit den Händen leicht zerquetschen.



Die Nudeln nach Packungsanweisung in reichlich kochendem Salzwasser garen. Den Mozzarella gut abtropfen lassen und mit den Händen zerzupfen. Die Nudeln abgießen, kurz abtropfen lassen und sofort unter die Tomaten mischen. Den Mozzarella darüber verteilen und mit einigen Basilikumblättern bestreut sofort servieren.