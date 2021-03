Geflämmter Lachs mit Möhren, Sprossen und Linsen

Zutaten für die Linsen:

400 g Rote Linsen

2 EL Butter

1 Bio-Orange

Die Linsen in reichlich Salzwasser etwa 7 Minuten bissfest kochen und abgießen. Die Butter in einen Topf geben, die Schale der Orange fein abreiben und dazugeben (Die Orange für das Dressing verwenden.). Die Linsen hinzufügen, mit Salz und Pfeffer abschmecken und bis zum Servieren ziehen lassen.

Zutaten für die Möhren:

800 g kleine, bunte Möhren

2 EL geröstetes Sesamöl

3 EL Pflanzenöl

Fenchelsaat

2 EL Honig

Salz

Pfeffer

Möhren (orange, lila, gelb) und Grün gründlich waschen und abtrocknen. Das Grün abzupfen und etwas für die Garnitur zur Seite legen. Sesamöl und Pflanzenöl in einer Pfanne erhitzen, Möhren für etwa 3 Minuten scharf anbraten, Fenchelsaat und Honig hinzugeben, durchschwenken und kräftig mit Salz und Pfeffer würzen.

Zutaten für Dressing und Sprossen:

1 Bio-Zitrone

4 Zweige Estragon

1 TL Zucker

100 ml mildes Pflanzenöl

3 EL milder Weißwein-Essig

1 Beet Kresse

1 Handvoll bunte Sprossen

4 Frühlingszwiebeln

1 Handvoll Kräuter

Salz

Pfeffer

Für das Dressing die Schale der Zitrone abreiben. Orange (von den Linsen) und Zitrone auspressen, Saft und Zitronenschale in eine Schüssel geben. Estragon waschen, trocken schütteln und von groben Stielen befreien. Fein hacken und hinzugeben. Mit dem Öl verquirlen und großzügig mit Salz und Pfeffer würzen.



Die Kresse abschneiden, die Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden und in einer Schüssel mit Sprossen, gezupften Kräutern (glatte Petersilie, Minze, Koriander) und etwas Möhrengrün vermengen.

Zutaten für den Lachs:

600 g Lachsfilet

Salz

Pfeffer

Den Grill des Backofens auf höchster Stufe vorheizen.



Den Lachs (in Sushi-Qualität) in etwa 5 mm dicke Scheiben schneiden und flach auf einem hitzebeständigen Teller/Blech verteilen. Mit etwas Salz und Pfeffer würzen. Die Lachsscheiben für circa 30 Sekunden unter die Grillstäbe auf der obersten Schiene im Backofen legen, sodass sie nur von oben erhitzt werden. Wer hat, nimmt dafür einen kleinen Bunsenbrenner.

Anrichten:

Ein flaches Bett von Linsen auf den Tellern verteilen. Darauf locker die Möhren platzieren. Einige Lachsscheiben daneben legen und alles großzügig mit Dressing benetzen. Den Sprossenmix mit Salz und Pfeffer würzen, mit einem Spritzer Dressing verrühren und mittig auf den Möhren anrichten.

