Muschelnudeln mit Salbei und Petersilien-Walnuss-Pesto

von Zora Klipp Drucken PDF

- + Person(en)

Zutaten für das Pesto:

2 Bund glatte Petersilie

100 g Parmesan

100 g geröstete Walnusskerne

1 Zehe Knoblauch

200 ml Olivenöl

Salz

Pfeffer

Alle Zutaten in einen Mixer geben oder mit einem Pürierstabs zu einem Pesto verarbeiten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Zutaten für die Nudeln:

500 g Conchiglie

alternativ: andere Nudeln

100 g Butter

1 Bund Salbei

1 Bio-Zitrone

100 ml Sahne

100 g geriebenen Parmesan

Salz

Pfeffer

50 g Walnüsse

Die Pasta nach Anleitung kochen. In der Zwischenzeit die Butter in einer Pfanne schmelzen und den Salbei hingeben. Die Schale der Zitrone abreiben und ebenfalls dazugeben. Wenn die Pasta bissfest ist, abgießen und in die Pfanne zur Salbeibutter geben. Sahne und Parmesan hinzufügen. Die Hälfte der Zitrone auspressen. Die Nudeln mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer würzen und alles gut durchschwenken.



Die Pasta auf Tellern anrichten und mit dem Pesto und den Walnüssen garnieren.

Mein Nachmittag | Sendetermin | 23.03.2021