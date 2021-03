Panierter Seelachs mit Blutorangen und Rucola

Zutaten für den Fisch:

4 mittelgroße Seelachsfilets

Salz

Pfeffer

2 Eier

50 g Mehl

1 Tasse Pankomehl

1 Tasse Paniermehl

1 EL Butter

3 EL Olivenöl

Die Seelachsfilets säubern und gegebenenfalls die Gräten entfernen. Die Filets salzen, pfeffern und panieren. Dafür die Eier verquirlen und die Brösel vermengen. Die Filets zunächst in Mehl wenden. Das überschüssige Mehl abklopfen. Die Filets durch die Eiermasse ziehen und anschließen in den Bröseln wälzen. Olivenöl und Buttermischung in einer beschichteten Pfanne erhitzen und die panierten Filets bei mittlerer Hitze darin goldbraun ausbacken. Dabei mehrmals wenden. Die Bratzeit beträgt etwa 4 Minuten.

Zutaten für die Blutorangen:

4 Blutorangen

500 ml Orangensaft

2 EL schwarze entkernte Oliven

Zitronensaft

Den Orangensaft erhitzen und um etwa ein Drittel einkochen. Den Sud abkühlen lassen, dann mit 1 Spritzer Zitronensaft abschmecken und die Oliven hinzufügen. Die Blutorangen wie folgt schälen: Zunächst die Kappen abschneiden und die Schale bis unterhalb der Haut entfernen. Anschließend das Fruchtfleisch in etwa 1 cm dicke Scheiben schneiden.

Zutaten für den Salat:

200 g Rucola

2 EL weiße Crema di Balsamico

3 EL Olivenöl

1 EL Himbeer-Essig

0.5 Blutorange

Zitronensaft

Rucola waschen und trocknen. Aus Crema di Balsamico, Olivenöl, Essig, dem Saft der Blutorange und etwas Zitronensaft eine Vinaigrette herstellen und mit dem Salat vermengen.

Anrichten:

Blutorangen-Scheiben auf Teller legen. Darauf etwas reduzierten Orangensaft und die Oliven geben. Nun den Rucola hinzufügen und darauf die Fischfilets legen. Wer mag, kann noch etwas Zitronensaft und Olivenöl darüber tröpfeln. Seelachs-Genuss vom Feinsten!

DAS! | Sendetermin | 05.03.2021