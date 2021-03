Steakpfanne mit Laugenbrezel

Zutaten:

150 g grüne Bohnen

150 g rosa Champignons

0.5 Bund Frühlingszwiebeln

300 g (aus der Hüfte) Rindersteak

1 Laugenbrezel

1 unbehandelte Zitrone

20 g fein geriebener Parmesan

1 Fleischtomate

Olivenöl

Salz

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Bohnen putzen und halbieren, Champignons putzen, vierteln und die Frühlingszwiebeln in große Stücke schneiden. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und das Gemüse darin etwa 4 Minuten braten.



Inzwischen das Rindersteak in dünne Streifen schneiden, die Brezel klein schneiden und beides zum Gemüse in die Pfanne geben. Mit Salz und Pfeffer würzen und weitere 3 Minuten braten. Abrieb der Zitrone, Parmesan und 1 kräftigen Schuss Olivenöl dazugeben. Die Tomate halbieren, über der Pfanne ausdrücken und alles einmal kurz durchschwenken.



Quelle: Hensslers schnelle Nummer (Verlag GU)

DAS! | Sendetermin | 10.03.2021