Nikolaus-Törtchen

Zutaten für die Muffins (für ca. 12 Stück):

120 g weiche Butter

100 g Zucker

1 Päckchen Vanille-Zucker

2 Eier

150 g Mehl

2 TL Backpulver

100 ml Kokosmilch

2 TL Lebkuchengewürz

Die Butter mit Zucker und Vanille-Zucker schaumig schlagen. Die Eier nacheinander unterrühren. Mehl, Lebkuchengewürz und Backpulver einrühren. Zum Schluss die Kokosmilch hinzufügen und alles zu einem geschmeidigen Teig verrühren. Papierförmchen in eine Muffin-Form setzen und zu gut zwei Drittel mit dem Teig füllen. Etwa 30 Minuten auf der mittleren Schiene bei 180 Grad backen, bis sie an der Oberfläche leicht gebräunt sind. Auskühlen lassen.

Zutaten für die Buttercreme:

500 ml Glühwein

alternativ: Traubensaft

120 g Puderzucker

30 g Speisestärke

200 g weiche Butter

nach Geschmack: rote Lebensmittelfarbe

50 ml des Glühweins in eine kleine Schüssel füllen. Den restlichen Glühwein in einen Topf füllen und den Puderzucker unterrühren. Aufkochen lassen und bei mittlerer Hitze um die Hälfte reduzieren. Das dauert circa 20 Minuten. Währenddessen den zurückbehaltenen Glühwein mit der Speisestärke verrühren. Mit dem reduzierten Glühwein vermischen und nochmals aufkochen lassen, bis eine dickflüssige Masse entsteht. Abkühlen lassen. Die Butter circa 5 Minuten mit einem elektrischen Rührgerät aufschlagen und dazugeben. Falls die Creme nicht rot genug wird, zusätzlich ein wenig rote Lebensmittelfarbe einrühren, um den Farbton zu intensivieren. In einen Spritzbeutel füllen und kurz im Kühlschrank ziehen lassen.

Zutaten für Deko und Fertigstellung:

100 g Kokosraspel

200 g weiße Kuvertüre

12 kleine Schokokugeln

Die Kuvertüre im Wasserbad schmelzen und die Muffins mit der Oberseite hineintauchen. Mit Kokosraspeln bestreuen und trocknen lassen. Danach die Schokokugeln ebenfalls in die weiße Schokolade tauchen und mit Kokosraspeln bestreuen. Das geht am einfachsten, wenn man sie auf einen Zahnstocher spießt. Zum Schluss die Buttercreme mit dem Spritzbeutel in Form einer Zipfelmütze auf die Muffins spritzen und obenauf jeweils 1 Schokokugel als Bommel setzen.

