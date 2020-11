Gefüllte Kartoffel-Kroketten mit Aioli

Zutaten für die Kroketten (für etwa 10-12 Stück):

600 g mehlig kochende Kartoffeln

3 Eigelb

50 g Kartoffelmehl

50 g zerlassene Butter

Salz

50 g feines Paniermehl

50 g asiatisches Pankomehl

Olivenöl

2 Scheiben italienischer Schinken

eingelegte Sardellenfilets

Die Kartoffeln in der Schale kochen, abgießen und ausdämpfen lassen. Schälen und durch eine Presse drücken. Die Masse etwas abkühlen lassen, mit Eigelb, Kartoffelmehl und zerlassener Butter vermengen. Den Teig leicht salzen und mit Muskatnuss würzen. Die Hände anfeuchten und aus der Masse kleine Kroketten formen.



Den Schinken in feine Streifen schneiden. Die Sardellenfilets waschen, trocken und in Stücke teilen. Die Kroketten in der Mitte eindrücken, mit Schinken oder Sardellen füllen und wieder verschließen. Feine und grobe Semmelbrösel vermengen und die Kroketten darin rundherum wälzen. Reichlich Olivenöl in einen Topf geben und erhitzen. Das Öl sollte nicht zu heiß sein. Die Kroketten bei mäßiger Temperatur 4-5 Minuten goldbraun ausbacken. Auf Küchenkrepp abtropfen lassen und mit Aioli servieren.

Zutaten für die Aioli:

1 mittelgroße gekochte Kartoffel

2 Zehen Knoblauch

1 Eigelb

100 ml Olivenöl

Zitronensaft

Chilipulver

Salz

Die Aioli lässt sich am besten in einem Mörser zubereiten. Alternativ kann man auch einen Handrührer oder Stabmixer nehmen. Die Kartoffel auskühlen lassen, zerbröseln und in den Mörser geben. Knoblauch pressen oder klein hacken und dazugeben. Die Masse kräftig zermahlen und dabei immer wieder kleine Portionen Olivenöl hinzufügen, bis eine geschmeidige Creme entsteht. Die Aioli mit Salz, Chili und Zitronensaft abschmecken.

Sass: So isst der Norden | Sendetermin | 15.11.2020