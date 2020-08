Verschleierte Bauernmädchen

Zutaten für das Himbeer-Mousse:

250 g frische oder gefrorene Himbeeren

1 (Bio-) Zitrone

50 g Zucker

1 EL Speisestärke

Die Himbeeren in einem kleinen Topf mit etwas Wasser, dem Abrieb von der Zitrone und dem Zucker aufkochen lassen. Dabei immer wieder mit einem Schneebesen umrühren. Die Speisestärke in einem kleinen Schälchen mit Wasser glatt rühren und zu den kochenden Himbeeren geben. Circa 2 Minuten köcheln lassen, vom Herd nehmen und auskühlen lassen.

Zutaten für das Apfel-Kompott:

3 Boskop-Äpfel

1 (Bio-) Zitrone

50 Zucker

1 Stück Ingwer

1 Chilischote

Die Äpfel schälen, entkernen und in kleine Würfel schneiden. ¼ Stück ungeschält lassen und für die Deko zurücklegen. (Tipp: In eine Schüssel mit Wasser und etwas Zitronensaft legen, dann wird es nicht braun.)



Die Zitrone auspressen und mit 5 EL Wasser in einen Topf geben. Apfelstücke, Zucker, fein geschnittenen Ingwer und fein geschnittene Chilischote hinzufügen. Bei kleiner Hitze circa 15 Minuten köcheln lassen, bis die Apfelstücke weich, aber noch bissfest sind. Abkühlen lassen.



Tipps: Falls das Kompott zu fest wird, weiteres Wasser dazugeben. Statt den Ingwer klein zu schneiden, kann man ihn auch durch eine Knoblauchpresse geben.

Zutaten für die Brombeer-Sahne:

200 Sahne

250 g Mascarpone

100 g frische Brombeeren

60 g Zucker

1 Limette

1 Päckchen Sahnesteif

Die Limette auspressen, die Brombeeren waschen. Mit Limettensaft und Zucker fein pürieren. Mascarpone hinzugeben und alles glatt rühren. Die Sahne mit dem Sahnesteif steif schlagen und unter die Brombeer-Creme heben.

Zutaten für die Fertigstellung:

4 Scheiben Pumpernickel

Butter

50 g Haselnüsse

Die Pumpernickelscheiben in kleine Stückchen zerbröseln. In etwas Butter und 1 EL Zucker kross anbraten und abkühlen lassen. Die Haselnüsse klein hacken.



Himbeer-Mousse, Apfel-Kompott, Pumpernickel und Haselnüsse nach Belieben in möglichst hohe und längliche Gläser (z.B. Biergläser) übereinander schichten.



Zum Schluss mit einem Spritzbeutel die Brombeer-Sahne obenauf setzen. Das aufbewahrte Apfelstück in feine Streifen schneiden und das Dessert damit verzieren.