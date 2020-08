Karamellisierte Wassermelone mit Tomaten und Feta

von Thomas Wohlfeld Drucken PDF

- + Person(en)

Zutaten:

0.5 Wassermelone

400 g bunte Tomaten

100 g Fetakäse

2 Limetten

100 ml Sherry-Essig

80 ml Olivenöl

0.5 Bund Dill

Salz

Pfeffer

Zucker

Die Wassermelone schälen und in rechteckige Stücke schneiden. Die Stücke mit etwas Limettensaft und Zucker marinieren und etwa 5-8 Minuten ziehen lassen.



Die Tomaten waschen, mit einem Messer den Strunk herausschneiden und die Tomaten zerteilen. In einer Schüssel mit Salz, Pfeffer, 1 Prise Zucker und Sherry-Essig marinieren. Den Käse abtropfen lassen und mit den Händen zerbröseln. Die marinierte Wassermelone in einer beschichteten Pfanne bei mittlerer Hitze anbraten. Anschließend in der Mitte der Teller platzieren und die Tomaten darüber geben. Den Fetakäse darauf verteilen und alles mit frisch gezupftem Dill und Olivenöl garnieren.