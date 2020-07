Himbeer-Frischkäse-Törtchen

Zutaten für den Mädesüß-Sirup:

80 g Mädesüß

300 ml Wasser

300 g Zucker

Das Wasser mit dem Zucker aufkochen und 1 Minute lang kochen lassen. Das Mädesüß in ein Glas geben. Den warmen Sirup darübergießen. Das Glas verschließen und 1 Woche lang ziehen lassen.

Zutaten für die Törtchen:

120 g Butter

100 g Butterkekse

4 Blatt weiße Gelatine

400 g körniger Frischkäse

160 ml Mädesüß-Sirup

Die Butter in einem Topf schmelzen. Dann die geschmolzene Butter und die Butterkekse in einen Mixer geben und kurz mixen. Die entstandene Masse zwischen 2 Backpapierbögen ausrollen und dann kalt stellen. Später mit einem Ring-Ausstecher ausstechen und mit den Ringen weiter kalt stellen.



Die Gelatine in Eiswasser einweichen. Den Mädesüß-Sirup leicht erwärmen, die Gelatine gut ausdrücken und im Sirup auflösen. Den Frischkäse in eine Schüssel geben und mit der Sirup-Mischung verrühren. Diese Schüssel auf eine Schüssel mit Eiswasser stellen und den Frischkäse kaltrühren. Bevor der Frischkäse geliert, in die Ringe auf den Butterkeksboden geben. Nun erneut kalt stellen.

Zutaten für die Himbeersoße:

250 g Himbeeren

125 ml Mädesüß-Sirup

Die Himbeeren und den Sirup in einem Topf kurz aufkochen. Dann durch ein Sieb passieren, mit einem Pürierstab kurz mixen und kalt stellen.

Fertigstellen und Anrichten:

300 g Himbeeren

evtl. etwas Gelbe Taglilie

Die Törtchen vorsichtig aus den Ringen lösen. Die Törtchen jeweils in die Mitte der Teller stellen. Mit den Himbeeren belegen und mit Taglilien-Blättern dekorieren. Die Himbeersoße angießen.