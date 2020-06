Quinoa-Bowl mit Gemüse und Apfel

von Zora Klipp

Zutaten:

2 Süßkartoffeln

4 EL Olivenöl

2 Zehen Knoblauch

2 TL Paprikapulver

300 g bunter Quinoa

alternativ: Couscous

4 TL Currypulver

400 g Joghurt

1 Limette

2 TL Honig

4 gekochte Rote Bete

2 Äpfel

2 Handvoll frischer Babyspinat

100 g gehackte Nüsse, z.B. geröstete Erdnüsse

Salz

Pfeffer

nach Geschmack: Chili

Den Ofen auf 200 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Die Süßkartoffeln gründlich waschen und mit Schale in Würfel schneiden. Knoblauch schälen und in Scheiben schneiden. Süßkartoffeln mit Olivenöl, Knoblauch und Paprikapulver vermengen und in einer Auflaufform oder auf einem Backblech circa 20 Minuten im Ofen garen.



In der Zwischenzeit Quinoa gründlich waschen (am besten in einem Sieb) und mit der doppelten Menge Wasser, der Hälfte des Currypulvers und etwas Salz 20 Minuten kochen. Anschließend weitere 10 Minuten ziehen lassen.



Für das Dressing Joghurt mit dem restlichen Currypulver, Saft der Limette, Honig, Salz, Pfeffer und nach Geschmack etwas Chili vermengen.



Äpfel waschen, vierteln, vom Kerngehäuse befreien und in Stücke schneiden. Rote Bete ebenfalls würfeln. Babyspinat waschen und trocken schütteln oder schleudern.



Quinoa auf Schalen verteilen und das Dressing darübergießen. Die Bowl mit Süßkartoffeln, Roter Bete, Apfelstücken und Babyspinat belegen und mit gehackten Nüssen garnieren und servieren.