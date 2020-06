Schnelle Erbsensuppe

von Zora Klipp

Zutaten:

300 g Kartoffeln

1 Zwiebel

1 Zehe Knoblauch

30 g Butter

200 g Sahne

1 Lorbeerblatt

400 g tiefgefrorene Erbsen

Salz

Pfeffer

Muskat

Kreuzkümmel

nach Bedarf: Räucherlachs

Kartoffeln, Zwiebel und Knoblauch schälen und in Würfel schneiden. Butter in einem Topf zum Schmelzen bringen und Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch darin anschwitzen. Mit Sahne ablöschen, den Becher zweimal mit Wasser auffüllen und dieses ebenfalls hinzugeben. Mit Salz, Pfeffer, frisch geriebener Muskatnuss und Kreuzkümmel würzen. Das Lorbeerblatt dazugeben und alles solange kochen, bis die Kartoffeln gar sind. Das Lorbeerblatt herausnehmen und die Erbsen hinzufügen. Erneut aufkochen und anschließend mit einem Pürierstab pürieren. Wenn die Suppe noch zu dickflüssig ist, 1 weiteren Schuss Wasser hinzugeben.



Nochmals abschmecken und servieren. Nach Geschmack Räucherlachs-Streifen in die Suppe geben.

