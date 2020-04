Lauwarmer Gemüsesalat

Zutaten:

250 g grüner Spargel

200 g Brokkoliröschen

100 g Pilze

4 EL kalt gepresstes Olivenöl

100 ml glutenfreie Gemüsebrühe

40 g italienischer Hartkäse, z.B. Grana Padano

60 g gemischter Salat

2 EL Zitronensaft

2 EL Haselnussmus

alternativ: Erdnussmus oder Tahina

Salz

aus der Mühle: Pfeffer

1 TL flüssiger Honig

alternativ: Reissirup

Den Spargel waschen und die holzigen Enden abschneiden. Die Stangen im unteren Drittel schälen, längs halbieren und schräg in etwa 4 cm lange Stücke schneiden. Den Brokkoli putzen und waschen. Die Pilze säubern und halbieren.



2 EL Öl in einer großen, beschichteten Pfanne erhitzen, den Spargel darin bei mittlerer Hitze etwa 5 Minuten dünsten. Brokkoli und Pilze hinzufügen und weitere 3 Minuten mitdünsten. Die Brühe dazugießen und alles offen etwa 2 Minuten dünsten.



Das Gemüse vom Herd nehmen, in einem Sieb über einer Schüssel abtropfen (dabei den Sud auffangen) und etwas abkühlen lassen.



Den Käse mit einem Sparschäler in Späne schneiden. Den Salat waschen und trocken schütteln. Für das Dressing Zitronensaft, Nussmus, Salz, Pfeffer, Honig und den aufgefangenen Sud in einer Salatschüssel verrühren. Das übrige Öl unterschlagen, anschließend alles mit dem Gemüse und Salat gut mischen.



Den Salat auf Tellern verteilen und mit den Käsespänen bestreuen.



Tipp:

Statt mit Pilzen schmeckt der Salat auch ausgezeichnet mit Zuckerschoten.



Nährwerte pro Portion:

410 kcal, 16 g Eiweiß, 30 g Fett, 14 g Kohlenhydrate, 8 g Ballaststoffe



Empfehlenswert zur Stärkung der Abwehrkräfte und bei:

Divertikulose

Dünndarmfehlbesiedlung

Fettleber

Sodbrennen/Reflux

Verstopfung

Zöliakie (Hinweis: Eine Kontamination mit Gluten in Form von Aromastoffen oder Verunreinigungen kann bei verarbeiteten Produkten nicht ausgeschlossen werden. Achten Sie daher sicherheitshalber auf die Kennzeichnung als "glutenfrei")