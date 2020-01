Bulgur-Bowl mit Lachs

Zutaten:

500 ml Brühe

250 g Bulgur

Salz

Pfeffer

1 Bund Petersilie

500 g (ohne Haut und Gräten) Lachsfilet

50 ml Sojasoße

50 ml Sesamöl

1 Zitrone

12 Kirschtomaten

12 Radieschen

2 Fingermöhren

1 Mango

1 Becher körniger Frischkäse

2 EL Honig

Brühe zum Kochen bringen und den Bulgur einrieseln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und einige Minuten quellen lassen.



Unterdessen den Lachs in etwa 1 cm dicke Scheiben schneiden und auf eine Platte legen. Sojasoße, Sesamöl, Honig und den Saft der Zitrone verrühren und die Soße über den Lachsscheiben verteilen. Das Ganze für 10-15 Minuten ziehen lassen.



Das Gemüse und die Mango in kleine Stücke schneiden und mit Salz und Pfeffer leicht würzen. Bulgur mit frisch gehackter Petersilie verfeinern und in einer Schüssel (Bowl) anrichten. Das Gemüse und den Lachs darauf verteilen. Mango-Stücke dazugeben und alles mit der restlichen Soße vom Lachs beträufeln.