Chicorée mit Birne und Blauschimmel-Käse

von Daniel Bockholdt Drucken PDF

- + Person(en)

Zutaten:

4 Birnen

etwas Rapsöl

2 gelbe Chicorée

2 rote Chicorée

etwas Butter

etwas Honig

etwas Sauerrahm

Salz

Pfeffer

200 g Blauschimmel-Käse

frische Petersilie

Die Birnen in Spalten schneiden und das Kerngehäuse entfernen. Diese in einer Pfanne mit etwas Rapsöl anbraten und leicht salzen und pfeffern. Einen kurzen Moment braten lassen.



Unterdessen den Chicorée halbieren und vom Strunk befreien. Leicht salzen und in einer Pfanne mit Rapsöl und etwas Butter anbraten. Leicht mit Honig süßen und kurz schmoren lassen. Den Sauerrahm glattrühren und beiseitestellen.



Den geschmorten Chicorée zusammen mit den Birnenspalten anrichten. Den Blauschimmel-Käse darüber bröseln und nach Geschmack mit Sauerrahm und frischer Petersilie dekorieren.

Weiterführende Informationen: