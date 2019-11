Flammkuchen mit Kürbiscreme und Ziegenkäse

von Zora Klipp Drucken PDF

- + Person(en)

Zutaten für den Teig:

500 g Weizenmehl

220 ml Wasser

Salz

Alle Zutaten zu einem festen Teig verkneten und diesen circa ½ Stunde im Kühlschrank ruhen lassen.

Zutaten für den Belag:

200 g (geputzt, mit Schale) Hokkaido-Kürbis

250 g Schmand

etwas Kreuzkümmel

1 Zehe Knoblauch

200 g Bergkäse

1 Birne

4 Zweige Rosmarin

200 g Ziegenrolle

alternativ: Feta

150 g Walnüsse

3 EL Honig

Salz

Pfeffer

zum Garnieren: Rucola

Den Kürbis in Würfel schneiden, in einen Topf geben, mit Wasser bedecken, salzen und zum Kochen bringen. Köcheln lassen, bis der Kürbis weich ist. In der Zwischenzeit den Knoblauch fein hacken. Die übrige Flüssigkeit im Kürbistopf abgießen und den Kürbis pürieren. Die Masse abkühlen lassen und mit Schmand und Knoblauch vermengen. Mit Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel abschmecken.



Den Bergkäse reiben und die Birnen waschen, vierteln, vom Kerngehäuse befreien und in feine Streifen schneiden. Den Rosmarin fein hacken. Die Walnüsse grob zerkleinern. Ziegenkäse in feine Scheiben schneiden. Ofen auf 200 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen.



Den Teig ausrollen und mit der Kürbismasse bestreichen. Mit Ziegenkäse, Birnen und Walnüssen belegen und mit etwas geriebenem Bergkäse und Rosmarin bestreuen. Honig über den Flammkuchen verteilen und circa 15-20 Minuten im vorgeheizten Backofen backen. Wer mag, kann den fertigen Flammkuchen mit etwas Rucola garnieren.

Letzter Sendetermin | 12.11.2019

Weiterführende Informationen: