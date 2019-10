Gnocchi mit mariniertem Kürbis

Zutaten (für 4 Personen):

½ kleiner Hokkaido

100 ml Orangensaft

4 EL Olivenöl

1 EL Honig

1 Prise Zimt

nach Geschmack: Chiliflocken

500 g Gnocchi

Sternanis

4 EL Butter

4 EL gehobelter Parmesan

4 EL geröstete Kürbiskerne

½ Bund Petersilie

1 Zitrone

Salz

Pfeffer

Den Kürbis waschen, mit einem Löffel entkernen und das Fruchtfleisch mit einem Hobel oder Sparschäler in dünne Streifen schneiden. Orangensaft, Öl, Honig und Zimt in einer kleinen Schüssel verrühren und kräftig mit Salz und Pfeffer abschmecken. Kürbisstreifen 30 Minuten in der Marinade ziehen lassen.



In der Zwischenzeit Gnocchi und Sternanis in Butter rundherum 8-10 Minuten goldbraun anbraten.



Die Gnocchi mit gehobeltem Parmesan vermengen und auf 4 Teller verteilen. Den Kürbis darauf anrichten und mit Kürbiskernen und frisch geschnittener Petersilie garnieren. Dazu Zitronenspalten reichen.



Wer mag, kann zu den Gnocchi außerdem knusprig gebratenen Speck oder eine Scheibe Kasseler servieren.

Koch/Köchin: Elli Neubert

Letzter Sendetermin: 15.10.2019