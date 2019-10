Schellfisch mit Gemüse-Curry

Zutaten für das Curry (für 4 Personen):

2 Pastinaken

2 Karotten

¼ Kopf junger Weißkohl oder Wirsing

4 rote Zwiebeln

1 Zehe Knoblauch

zum Braten: Kokosöl

nach Geschmack: 2-3 TL rote Currypaste

2 EL Honig

½ EL fein geschnittener Ingwer

250 ml Kokosmilch

1 Stück Zitronengras

2 Kaffir-Limettenblätter

Saft von 1-2 Limetten

½ Bund frischer Koriander

alternativ: glatte Petersilie oder Basilikum

nach Geschmack: Fisch- und Sojasoße

Das Gemüse schälen und in grobe Stücke schneiden. Den Kohl putzen und ebenfalls grob schneiden. Knoblauch schälen und fein schneiden.



Zuerst die Zwiebeln und den Knoblauch in etwas Kokosöl in einer großen Pfanne anschwitzen, dann das restliche Gemüse - bis auf den Kohl - hinzufügen und ebenfalls anschwitzen. Die Currypaste hineingeben und kurz mitbraten. Honig und Ingwer dazugeben und das Ganze mit Kokosmilch ablöschen.



Zitronengras andrücken und mit den Kaffir-Limettenblättern zu dem Gemüse geben. Das Curry kurz aufkochen und den geschnittenen Kohl untermengen. Bei mittlerer Hitze circa 10 Minuten köcheln lassen. Kurz vor dem Anrichten Limettensaft und frisch geschnittenen Koriander untermengen. Wer mag, schmeckt das Curry mit Fisch- und Sojasoße ab.

Zutaten für den Fisch:

4 (je 180 bis 200 g, mit Haut) Schellfischfilets

1 EL Olivenöl oder Kokosöl

1-2 Scheiben Ingwer

1 Zehe Knoblauch

Chiligewürz

1 Kaffir-Limettenblatt

Salz

Pfeffer

Den Fisch mit Salz würzen und circa 5 Minuten ziehen lassen. Dann in heißem Öl auf der Hautseite in einer Pfanne circa 5-7 Minuten braten. Angedrückten Knoblauch, etwas Chiligewürz, Ingwer und Limettenblatt hinzufügen. Kurz vor dem Anrichten den Fisch wenden und sofort servieren. Nochmals mit Salz und Pfeffer würzen.

Anrichten:

Den Fisch auf dem Curry anrichten und mit frischen Kräutern und Zitronenabrieb garnieren.

Koch/Köchin: Tarik Rose

Letzter Sendetermin: 07.10.2019