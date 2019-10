Auberginentaler mit Tomaten-Relish und Ziegenkäse

Zutaten (für 4 Personen als Vorspeise):

1 kg Tomaten

50 g Ingwer

2 Zehen Knoblauch

1 Chilischote

50 ml Pflanzenöl

50 g brauner Zucker

10 g Kreuzkümmel

50 ml Apfelessig

2 Auberginen

100 ml Olivenöl

Salz

Schwarzer Pfeffer

1 Zweig Rosmarin

100 g weicher Ziegenkäse

Pinienkerne

Rucola

nach Bedarf: 100 g geschnittener San-Daniele- oder Serranoschinken

Für das Tomaten-Relish die Tomaten häuten, entkernen und würfeln. Knoblauch und Ingwer schälen und hacken. Chili entkernen und fein schneiden.



Das Pflanzenöl in einer Pfanne erwärmen. Knoblauch, Ingwer, Kreuzkümmel, braunen Zucker und Chili darin leicht rösten. Dann die Tomatenwürfel und den Essig hinzufügen und etwa 1 Stunde einkochen lassen, bis das Relish eine marmeladenartige Konsistenz hat.



Die Auberginen in fingerbreite Taler schneiden und in Olivenöl goldbraun braten, dabei kräftig mit Salz und Pfeffer würzen. Zum Schluss für ein mediterranes Aroma 1 Zweig Rosmarin dazugeben.



Die Auberginentaler etwas auskühlen lassen. Dann mit Tomaten-Relish und Ziegenkäse belegen und auf einem Blech im Ofen bei Oberhitze kurz überbacken. Vom dem Servieren mit Olivenöl und Pinienkernen verfeinern und nach Belieben mit Rucola und Schinken belegen.

Weiterführende Informationen:

Koch/Köchin: Hannes Schröder

Letzter Sendetermin: 02.10.2019