Ofen-Süßkartoffeln mit Roter Bete und Salat

Zutaten für die Süßkartoffeln (für 4 Personen):

4 (je ca. 200 g) Süßkartoffeln

4-5 (vorgekocht, 1 Packung) Rote Bete

1 Zwiebel

Garam Masala

Salz

Knoblauch

40 g Butter

4 EL Joghurt

Kresse

Olivenöl

nach Belieben: Chili

Den Ofen auf 180 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen.



Die Süßkartoffeln mit Olivenöl einreiben, auf ein Blech legen und circa 40 Minuten im Ofen garen. In der Zwischenzeit Knoblauch und Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden. Die Rote Bete ebenfalls würfeln, mit Zwiebeln und Knoblauch vermengen. Mit Garam Masala sowie Salz würzen (wer mag, kann etwas Chili hinzugeben) und mit etwas Olivenöl beträufeln. Die Rote Bete für die letzten 10 Minuten zu den Süßkartoffeln in den Ofen geben.



Die fertigen Süßkartoffeln der Länge nach aufschneiden und etwas öffnen. Je 1 Butterflocke und etwas Salz auf die Kartoffeln geben. Mit einer Gabel das Innere etwas zerdrücken und die Rote Bete hineinfüllen. Mit 1 EL Joghurt sowie etwas Kresse dekorieren.

Zutaten für den Salat:

1 Gurke

200 g Babyspinat

4 EL Joghurt

Salz

Pfeffer

Zucker

2 EL Sesam

1 unbehandelte Limette

Die Gurke in dünne Scheiben schneiden, mit Salz und Pfeffer würzen und etwas stehen lassen. In der Zwischenzeit den Sesam in einer Pfanne rösten. Die Schale der Limette abreiben, die Limette auspressen und Saft sowie Abrieb zu den Gurken geben. Sesam, 1 Prise Zucker und Joghurt hinzufügen und alles vermengen. Kurz vor dem Servieren den gründlich gewaschenen Spinat untermengen.

Koch/Köchin: Zora Klipp

Letzter Sendetermin: 01.10.2019