Reh-Rouladen mit Kartoffel-Muffins und Spitzkohl

Zutaten für die Rouladen (für 4 Personen):

4 Rouladen aus der Rehkeule

alternativ: 4 Scheiben Roastbeef

8-10 getrocknete Aprikosen

1 Zweig Rosmarin

Senf

Salz

2 Zwiebeln

4 Zehen Knoblauch

Für die Füllung die Aprikosen würfeln, Rosmarin fein hacken und beides in eine Schale geben. Mit 1 TL Senf und 1 Prise Salz würzen und verrühren. Zwiebeln und Knoblauch schälen, in kleine Würfel schneiden und in einer Pfanne mit etwas Öl anbraten.



Tipp: Es ist kein Problem, wenn die Zwiebeln schon keimen, der grüne Keim kann mitverarbeitet werden. Tarik empfiehlt den Knoblauch nicht zu pressen, da sonst zu viele Bitterstoffe freigesetzt werden.



Zwiebeln und Knoblauch zu der Aprikosenmasse geben, vermengen und kurz durchziehen lassen.



Das Fleisch von innen mit Salz und Pfeffer würzen. Die durchgezogene Aprikosen-Füllung auf dem Fleisch verteilen. An einer Seite etwas Platz am Rand lassen, um die Rouladen besser aufrollen zu können. Die Rouladen von der Seite, auf der die Füllung bis zum Rand reicht, einrollen. Mit Spießen oder Rouladenringen zusammenstecken, außen leicht salzen und kräftig in Öl anbraten.

Zutaten für die Muffins:

4 Eier

400 g ausgekühlte Pellkartoffeln

100-120 g Butter

1 TL Backpulver

250-300 g Mehl

etwas Parmesan

1 Zweig Rosmarin

Salz

Pfeffer

12 Scheiben Lardo

Eier mit 1 guten Prise Salz schaumig aufschlagen. Ausgekühlte Pellkartoffeln (am besten vom Vortag) schälen, durch eine Kartoffelpresse geben oder mit einem Stampfer zerdrücken. Die Butter in einem Topf unter regelmäßigem Rühren erhitzen, bis sich braune Flocken bilden. Die braune Butter über die gepressten Kartoffeln geben, kurz vermischen, dann in die aufgeschlagenen Eier geben, Backpulver, Mehl und 1 Prise Salz hinzufügen. Parmesan in die Masse reiben. Rosmarin klein schneiden und dazugeben. Mit Pfeffer würzen und alles zu einem Teig verarbeiten.



8 Muffinförmchen nach Bedarf erst mit Backpapier, dann mit Speck auslegen. Den Kartoffelteig in die Förmchen geben und backen.

Zutaten für den Spitzkohl-Salat:

1 Spitzkohl

1 kleines Stück (ca. 10 g) Ingwer

1 EL milder Honig

2-3 EL Apfel-Balsamico

Walnussöl

3-4 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

Den Spitzkohl vierteln. Den Strunk herausschneiden, den Spitzkohl in Streifen schneiden und in eine große Schale geben. Die Ingwerschale nur abschaben, da sich darunter die besten Inhaltsstoffe befinden, den Ingwer würfeln und zum Spitzkohl geben. Honig, Balsamico, etwas Walnussöl, Olivenöl und je 1 gute Prise Salz und Pfeffer zum Spitzkohl geben und alles mit den Händen kräftig durchkneten.

Zutaten für das Petersilien-Pesto:

1 großes Bund Petersilie

6 EL Olivenöl

100-150 g Mandeln

200 g Parmesan, alter Gouda oder Pecorino

Salz

Pfeffer

1 unbehandelte Zitrone

Petersilie inklusive Stiele schneiden und in ein höheres Gefäß geben. Olivenöl und die Mandeln dazugeben. Den Käse in das Gefäß reiben. Die Masse mit 1 Prise Pfeffer und 2 TL Salz würzen. Für den Frischekick etwas Zitronenabrieb hinzugeben. Zum Schluss alles mit einem Stabmixer durchmixen.

Anrichten:

Das Pesto auf den Tellern verteilen, den Spitzkohl-Salat dazugeben. Je 1 Roulade und 2 Kartoffel-Muffins darauf drapieren und servieren.

Koch/Köchin: Tarik Rose

Letzter Sendetermin: 08.09.2019