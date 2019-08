Hummus mit Lammkoteletts und Orangensalat

Zutaten für das Hummus (für 4 Personen):

250 g getrocknete Kichererbsen

3 Knoblauchzehen

2 Zwiebeln

1 TL Kreuzkümmel

3 EL Olivenöl

4 EL Sesampaste

2 Lorbeerblätter

1 Zitrone

1 Prise Salz

1 Prise Zucker

½ Bund gehackte Petersilie

Cayenne-Pfeffer

Die Kichererbsen 12 Stunden in Wasser einweichen, dann abtropfen lassen. Mit frischem Wasser aufsetzen und etwa 1 bis 1 ½ Stunden weich kochen. Dabei etwas Salz und Lorbeerblätter hinzufügen. Knoblauch und Zwiebel schälen und in Stücke schneiden. Beides die letzten 15 Minuten der Kochzeit zu den Kichererbsen geben.



Kichererbsen, Knoblauch und Zwiebeln abgießen. Dabei eine Tasse Kochwasser auffangen. Die gekochten Zutaten in einen Mixer geben. Sesampaste, Kreuzkümmel, Zitronensaft, Salz, Zucker, Olivenöl und etwas Kochwasser hinzufügen und alles zu einer geschmeidigen Creme verarbeiten. Gegebenenfalls noch etwas mehr Kochwasser, Sesampaste oder Gewürze hinzufügen.



Als Dip oder Vorspeise reicht die Hummus-Menge auch für 8 bis 10 Personen.

Zutaten für Orangensalat:

250 ml Orangensaft

3 Orangen

1 Sternanis

1 Zimtstange

1 Bio- Limette

20 dunkle Oliven

Salz

Orangensaft mit Sternanis und Zimtstange um die Hälfte einkochen. Die Orangen bis unter die Haut schälen und in Scheiben schneiden. Das Fruchtfleisch auf eine Platte legen und mit Oliven bestreuen. Darüber den lauwarmen Orangensaft gießen. Den Orangensalat mit Limettensaft, geriebener Limettenschale und etwas Salz würzen.

Zutaten für die Lammkoteletts:

8 Lammkoteletts

1 Knoblauchzehe

einige Zweige Thymian, Rosmarin und Salbei

Olivenöl

flockiges Meersalz

Pfeffer

Die Lammkoteletts säubern und die Knoblauchzehe andrücken. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Lammkoteletts je Seite etwa 3 Minuten braten. Sie sollten im Kern noch leicht rosa sein. Dabei die angedrückte Knoblauchzehe und die Kräuter mit in die Pfanne geben. Zum Schluss salzen und pfeffern.

Anrichten:

Pita-Brot

Pita-Brot im Ofen aufbacken. Petersilie säubern und fein hacken. Hummus auf Teller geben, mit Petersilie und Cayenne-Pfeffer bestreuen und mit etwas Olivenöl beträufeln. Dazu die Lammkoteletts, den Orangensalat und heißen Pfefferminztee servieren.

Koch/Köchin: Rainer Sass

Letzter Sendetermin: 02.08.2019