Tiramisu aus dem Glas mit Erdbeeren

Zutaten (für ca. 6 Gläser):

250 g Mascarpone

2 Eigelb

2 EL Zucker

4 Löffelbiskuits

2 Tassen Espresso

0,2 l Sahne

2 EL frisch geröstete Kaffeebohnen

1 Tafel ( 60-70 % Kakaoanteil) Edelbitter-Schokolade

200 g Erdbeeren

Den Espresso kochen und abkühlen lassen. Die Bohnen leicht hacken. Die Sahne mit den Bohnen erhitzen und etwa 5 Minuten bei milder Hitze köcheln lassen. Vom Herd nehmen und ½ Stunde mit den Bohnen ziehen und abkühlen lassen. Die Sahne durch ein Sieb gießen - die Bohnen auffangen - und steif schlagen. Mascarpone mit Eigelb und Zucker verrühren. Nach und nach etwas Kaffee hinzufügen und unterrühren.



Die Erdbeeren säubern, in Stücke schneiden und leicht zuckern. 4 hohe Gläser bereitstellen. Den Löffelbiskuit in Stücke brechen, in die Gläser legen und mit Kaffee beträufeln. Die Mascarponecreme dazugeben, danach Sahne und Erdbeeren. Mit Mascarponecreme abschließen. Eine dicke Schicht Zartbitterschokolade darüberreiben und mit Erdbeeren garnieren.

Koch/Köchin: Rainer Sass

Letzter Sendetermin: 23.06.2019