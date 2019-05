Norddeutsche Paella

Zutaten (für 8-10 Personen):

500 g Paella-Reis

2 l Brühe

1 kg (mit Schale) Garnelen

2 kg verschiedene Fischfilets

1 kg Hähnchenbrustfilets

4 Schalotten

1 Bund Frühlingszwiebeln

4 Zehen Knoblauch

2 Chilischoten

½ Bund Petersilie

3 Kapseln Safran

4 EL schwarze (mit Kern) Oliven

4 Tomaten

Pfeffer

Salz

Rapsöl

Olivenöl

Schalotten, Knoblauch, Chili und Frühlingszwiebeln säubern und in feine Scheiben schneiden. Die Tomaten entkernen und vierteln. Die Hähnchenbrust waschen, trocknen und in mundgerechte Stücke teilen. Die Fischfilets (Zander, Saibling, Barsche) säubern, eventuelle Gräten entfernen und in Stücke teilen.



Rapsöl und Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen. Schalotten, Knoblauch, Chili und Frühlingszwiebeln hineingeben und alles farblos andünsten. Den Reis hinzufügen, alles gut vermengen und mit ⅔ der Brühe ablöschen. 10 Minuten köcheln lassen.



Hähnchenbrust, Fischfilets und Garnelen dazugeben. Die restliche Brühe angießen, Safran, Oliven und Tomaten dazugeben und mit Pfeffer und Salz würzen. Alles nochmals 5 Minuten schmoren, bis Fisch, Hähnchen und Garnelen gar sind. Dabei immer wieder mit einem Holzlöffel gut verrühren. Zum Schluss gehackte Petersilie über die Paella streuen.

Koch/Köchin: Rainer Sass

Letzter Sendetermin: 19.05.2019