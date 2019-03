Fish and Chips mit Senf-Dip und Salat

Zutaten für den Fisch:

400 g (ohne Haut) Kabeljaufilet

50 g Mehl

2 Eier

1-2 TL Chiliflocken

50 g Pankomehl

Rapsöl und Butterschmalz

Meersalzflocken

1 Bio-Zitrone

Zutaten für die Kartoffeln:

ca. 8 festkochende (rote Laura) Kartoffeln

1-2 Zweige Rosmarin

Olivenöl oder Rapsöl

Meersalzflocken

Zutaten für die Soße:

3 El mittelscharfen Senf

3 EL (1% Fett) Joghurt

50 g Butter

Zutaten für den Kräutersalat:

1 Bund Petersilie

1 Bund Dill

3 Stangen Staudensellerie

2 Tomaten

2 EL Balsamico bianco

3 EL Olivenöl

Zitronensaft

Salz

Zucker

Den Ofen auf 200 Grad vorheizen. Die Kartoffeln gründlich säubern und mit Schale in nicht zu dünne Scheiben schneiden. Das Backblech mit Backpapier auslegen und die Kartoffelscheiben drauflegen.



Rosmarin fein hacken und auf die Kartoffeln streuen. Oliven- oder Rapsöl auf die Kartoffeln tröpfeln, dann das Blech in den Ofen schieben und die Kartoffeln 30 Minuten knusprig backen. Die Kartoffeln auf Küchenkrepp entfetten, erst dann salzen.



Für den Kräutersalat Petersilie und Dill säubern und in Blätter und Stücke zupfen. Die Staudensellerie in feine Scheiben schneiden. Die hellgrünen Blätter kann man für den Salat ebenfalls verwenden.



Die Tomaten entkernen und das Fruchtfleisch in Streifen schneiden oder würfeln. Die Tomaten salzen, zuckern und etwas Olivenöl hinzufügen. Alles vermengen und 10 Minuten ziehen lassen. Nun die vorbereiteten Zutaten in eine Schüssel geben und mit Öl, Essig, Salz, Zucker und nach Geschmack etwas Zitronensaft würzen.



Für die Soße Senf, Joghurt und Butter leicht erwärmen und verrühren, bis alle Zutaten gut verbunden sind. Nicht zu stark erhitzen, da die Soße sonst flockig werden kann.



Kabeljaufilets waschen, trocknen und evtl. die Gräten entfernen. Das Filet in mundgerechte Stücke schneiden und leicht salzen. Die Eier in eine flache Schüssel geben, verquirlen und nach Geschmack Chiliflocken dazugeben.



Paniermehl (Pankomehl) und Mehl in separate Schüsseln füllen. Nun die Filetstücke zuerst in Mehl, dann in der Eiermasse und zum Schluss in den Semmelbröseln wälzen. Etwas Butterschmalz und Rapsöl in eine beschichtete Pfanne geben und die panierten Filets darin bei mittlerer Hitze goldbraun und knusprig braten. Die Filets zum Schluss noch mit geriebener Zitronenschale bestreuen.

Servieren:

Fisch und Kartoffeln zum Beispiel locker auf einem großen Holzbrett anrichten und mit den Fingern oder Holzsticks verspeisen. Dazu die Soße und den Salat servieren.

Koch/Köchin: Rainer Sass

Letzter Sendetermin: 22.03.2019