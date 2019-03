Maulwurf-Torte (Birnen-Sahnetorte)

Zutaten für den Boden:

4 Eier

150 g Zucker

100 g Vollkorn-Dinkelmehl

100 g gemahlene Haselnüsse

60 g Raspelschokolade

1 Päckchen Backpulver

Die Eier mit dem Zucker aufschlagen. Die anderen Zutaten mischen und unterheben. Bei 175 Grad Umluft 30 Minuten im Ofen backen und abkühlen lassen.

Zutaten für die Füllung:

1 Dose (Abtropfgewicht 460 g) oder 500 g frische Birnen

700 g Sahne

1 Päckchen Sahnesteif

90 g Zucker

100 g Raspelschokolade

Dosenbirnen abtropfen lassen, frische schälen, halbieren, entkernen und in etwas Zuckerwasser weich kochen.



Vom kalten Tortenboden in der Mitte etwa die Hälfte abkratzen, am Rand aber 2 cm stehen lassen. Den Birnensaft abgießen und die Birnenhälften auf dem Boden verteilen.



Die Sahne mit Sahnesteif und Zucker aufschlagen und die Raspelschokolade unterheben. Auf die Torte geben und eine Kuppel formen. Den abgekratzten Biskuit zerkrümeln und darauf streuen.

Koch/Köchin: Christian Siemes

Letzter Sendetermin: 20.03.2019