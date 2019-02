Smoothie mit Gurke, Blaubeeren und Kokosmilch

Zutaten (für 1 Portion):

100 g (70-90% Kokosanteil) Kokosmilch

125 g Salatgurke

50 g Eisbergsalat oder Babyspinat

60 g Blaubeeren

2 Stängel Minze

Die Kokosmilch mit 100 ml Wasser in den Standmixer geben. Die Gurke waschen und ungeschält grob in Stücke schneiden. Den Salat waschen, trocken schleudern und grob in Stücke schneiden. Blaubeeren abbrausen und abtropfen lassen. Minze abbrausen, die Blätter abzupfen und trocken tupfen.



Gurke, Salat, Beeren und Minze ebenfalls in den Standmixer geben und auf höchster Stufe cremig mixen. Den Smoothie in ein großes Glas füllen.



Wer dazu mehr Ballaststoffe haben möchte, kann den Smoothie so ergänzen: 15 g Chiasamen in eine Schale geben, mit etwa 80 ml Wasser begießen und 30 Minuten oder über Nacht quellen lassen. Dann den Chiapudding mit in den Mixer geben oder zum Schluss in den Smoothie einrühren.

Koch/Köchin: Bettina Matthaei

Letzter Sendetermin: 17.02.2019