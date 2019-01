Skrei mit Ofenkürbis und Anis

Zutaten für Fisch und Kürbis (für 4 Personen):

1 Hokkaido-Kürbis

1 TL Paprikapulver

2 EL Orangensaft

1 EL Zitronensaft

3 EL Olivenöl

1 TL Anis

1 Messerspitze Kreuzkümmel

1 Messerspitze Chilipulver

Salz und Pfeffer

2 Zehen Knoblauch

4 Stück (à 160 g) Skreifilet

1 Zweig Thymian

2 EL Olivenöl

1 Knoblauchzehe schälen und fein schneiden. Den Kürbis waschen, halbieren, von den Kernen befreien und in Spalten schneiden. Aus Orangen- und Zitronensaft, 3 EL Olivenöl, Knoblauch und den Gewürzen eine Marinade herstellen und den Kürbis damit marinieren. Anschließend bei 180 Grad (Ober-/Unterhitze) 15 Minuten im Ofen garen.



Den Fisch mit Salz würzen und in einer Pfanne in Olivenöl bei mittlerer Temperatur circa 5-6 Minuten auf der Hautseite braten. 1 geschälte Knoblauchzehe und den Thymian hinzugeben. Kurz vor dem Servieren wenden, mit Pfeffer würzen und mit dem aromatisierten Bratöl übergießen.

Zutaten für die Anis-Vinaigrette:

5 EL Orangensaft

2 EL Zitronensaft

6 EL Olivenöl

1-2 TL gemahlener Anis

2 EL Ahornsirup

Salz und Pfeffer

Alle Zutaten in eine kleine Schüssel geben und gut miteinander vermengen.

Anrichten:

½ Bund glatte Petersilie

Den Fisch auf den Kürbisspalten anrichten, mit der Vinaigrette beträufeln und mit grob gehackter Petersilie garnieren.

Koch/Köchin: Tarik Rose

Letzter Sendetermin: 21.01.2019