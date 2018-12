Gebackener Fetakäse

Zutaten (für 4 Personen):

4 Scheiben Feta

3 Bio- Eier

100 g Mehl (Type 405)

zum Frittieren: Pflanzenöl

Tomaten

1 Zitrone

Die Eier in eine breite Schüssel geben und verquirlen, Mehl auf einen flachen Teller verteilen. Die Feta-Scheiben zunächst in der Eiermasse wenden, dann in Mehl wälzen, bis alles gut bedeckt ist.



Pflanzenöl in einer Pfanne erhitzen und die Feta-Scheiben etwa 3 Minuten goldbraun ausbacken. Das Fett abtropfen lassen.



Die gebackenen Feta-Scheiben mit Zitronenspalten und Tomaten servieren.

Koch/Köchin: Rainer Sass

Letzter Sendetermin: 30.12.2018