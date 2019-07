Schweinerückensteak mit Paprikagemüse

Zutaten (für 4 Portionen):

4 (je circa 1 cm dick) Schweinerückensteaks

je 1 rote, gelbe, grüne Paprikaschote

2 rote Zwiebeln

1 EL Cayenne-Pfeffer

2 EL Paprikapulver

2 EL Tomatenketchup

1 Zehe Knoblauch

2-3 Zweige Thymian

Salz

Pfeffer

Zucker

Butterschmalz

Olivenöl

Paprikaschoten waschen, entkernen und in feine Streifen schneiden. Zwiebeln schälen und in feine Lamellen teilen. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Paprikastreifen mit den Zwiebeln anbraten. Dabei salzen, pfeffern und mit Cayenne-Pfeffer sowie Paprikapulver würzen. Die Hitze reduzieren und das Paprikagemüse einige Minuten braten. Ketchup und etwas Zucker untermengen. Zum Schluss Thymianblätter hacken und zum Gemüse geben.



Die Schweinerückensteaks längs einschneiden und auseinanderklappen (Schmetterlingsschnitt). Das Fleisch zwischen Folie legen und etwas plattieren. Die Steaks mit Salz, Pfeffer und etwas Paprikapulver bestreuen. Butterschmalz und Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Steaks goldbraun braten.



Die Schweinerückensteaks mit dem Paprikagemüse servieren.

Koch/Köchin: Rainer

Letzter Sendetermin: 28.07.2019